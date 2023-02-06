AK Parti'den İngiliz The Guardian'a sert tepki

The Guardian'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Türkiye'nin iki yüzlü padişahı, Batı'nın dostu olamaz" başlıklı skandal bir yazı yayınlandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bunların hepsi sadece kara propagandadır. Her zaman olduğu gibi milletimizin iradesine çarpıp çöp olacaklar" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ise "Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkındaki antidemokratik ifade ve çağrılar asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyor, reddediyoruz." diyerek tepki gösterdi.

NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını almayı bekleyen İsveç'te yaşanılan provakatif eylemler sonucu süreç askıya alındı. Türkiye ile İsveç arasında arasındaki kriz dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Süreç devam ederken The Guardian'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Türkiye'nin iki yüzlü padişahı, Batı'nın dostu olamaz" başlıklı skandal bir yazı yayınlandı. Makalenin yazarı Simon Tisdall yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ve demokratik ilkelere karşı giderek artan düşmanca tutumu artık cezasız kalamaz" ifadesine yer verdi.

Ömer Çelik: Bunların hepsi kara propaganda

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yayınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan yayınlar yine sıraya girdi. Bunların hepsi sadece kara propagandadır. Her zaman olduğu gibi milletimizin iradesine çarpıp çöp olacaklar. On yıllar evvel darbe yaptırarak Türkiye'ye yön verenler, tamamen etkisiz hale geldiler. O nedenle şimdi yayın faaliyeti, analiz ve propaganda gibi kanallar üzerinden etki yaratabileceklerini sanıyorlar. Ucuz yöntemler ve dar kafalı yaklaşımlar dışında oyuncakları kalmadı. Sandık yaklaştıkça bu kara propagandaların ve siyasi hayatımızı etki altına almaya çalışan şebekelerin sayısı artacak. Hiçbirinin zerre kadar değeri ve etkisi yok. Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ve milletimizin iradesi bu şebekelere gerekli cevabı vermeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Numan Kurtulmuş: Asla kabul edilemez

Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yazıya tepki gösterdi. Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"The Economist, Stern, Bloomberg, Foreign Policy'nin ardından The Guardian'da Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkındaki antidemokratik ifade ve çağrılar asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyor, reddediyoruz. Avrupa'nın ve Batı'nın her yanını saran İslam düşmanlığına, Türkiye karşıtlığına ses çıkarmayanların terör örgütlerinin diliyle ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırmaları, her geçen gün dozu artan bu ikiyüzlü yaklaşımları Türkiye'nin doğru yolda olduğunun açık bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.Kurtulmuş, paylaşımının devamında şunları kaydetti: "The Guardian'da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı; gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı ahlaksız bir tetikçi muhabirin hezeyanlarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine ve halkına yönelik bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye'den korkmaya devam edin diyoruz"