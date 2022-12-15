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Gündem AK Parti'den İmamoğlu açıklaması: İbretle izliyoruz
Gündem

AK Parti'den İmamoğlu açıklaması: İbretle izliyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin siyaset anlayışında siyasi rakipleri ile sandıkta rekabet etmenin dışında herhangi bir yöntemin olmadığını belirterek, partisinin bugünlere mahkeme tutanaklarıyla değil sandık sonuçları ile geldiğini belirtti. Kabaktepe, devam etmekte olan bir davayı, nihai bir kararmış gibi duyurarak kendi iç çekişmelerinin hesaplaşma aracı yapanları ibretle izlediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 21:31:00 -
AK Parti'den İmamoğlu açıklaması: İbretle izliyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin siyaset anlayışında siyasi rakipleri ile sandıkta rekabet etmenin dışında herhangi bir yöntemin olmadığını belirterek, partisinin bugünlere mahkeme tutanaklarıyla değil sandık sonuçları ile geldiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kabaktepe, devam etmekte olan bir davayı, nihai bir kararmış gibi duyurarak kendi iç çekişmelerinin hesaplaşma aracı yapanları ibretle izlediklerini kaydetti.

Kabaktepe, "Aziz milletimiz şahittir ki AK Parti, hiçbir zaman siyaset dışı alanlardan güç devşirme peşinde olmamıştır. AK Parti'nin siyaset anlayışında, siyasi rakipleri ile sandıkta rekabet etmenin dışında herhangi bir yöntemi yoktur. Partimiz bugünlere mahkeme tutanaklarıyla değil, sandık sonuçları ile gelmiştir." dedi.

"Yegane gücümüz milletimizin iradesidir"

AK Parti'nin bu davanın taraftarı ya da müdahili olmadığına dikkati çeken Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Bizim yegane gücümüz milletimizin iradesidir. Bu güç, sahne arkasındaki masalardan ve pazarlıklardan değil, milletimizin büyük teveccühü ve desteğinden gelmektedir. Bizler geçmişte olduğu gibi şimdi de bu teveccühe mazhar olmaya çalışırken birilerinin mahkemenin mahkumiyet kararını büyük bir sevinçle kutlamasının takdirini aziz milletimizin ferasetine bırakıyoruz."

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Yorumlar

Şeref Kazan

Bu kadıncağız İmamoğlu nu Cumhurbaşkanı adayı göstermek uğruna sarılabiliyorsa Cumhurbaşkanı seçilirse ne yapar sadece İYİ PARTİLİLERE soruyorum

bozeren

Bence gereksiz suçlanmasının önüne geçmek için AKP ve Sn Erdoğan da İmamoğlu'nu ziyarete gitmelidir. Böylece herkesin mağduru olduğu "juristokrasi" belasına karşı ortak bir tavır geliştirilebilir.
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