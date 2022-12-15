AK Parti'den İmamoğlu açıklaması: İbretle izliyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin siyaset anlayışında siyasi rakipleri ile sandıkta rekabet etmenin dışında herhangi bir yöntemin olmadığını belirterek, partisinin bugünlere mahkeme tutanaklarıyla değil sandık sonuçları ile geldiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kabaktepe, devam etmekte olan bir davayı, nihai bir kararmış gibi duyurarak kendi iç çekişmelerinin hesaplaşma aracı yapanları ibretle izlediklerini kaydetti.

Kabaktepe, "Aziz milletimiz şahittir ki AK Parti, hiçbir zaman siyaset dışı alanlardan güç devşirme peşinde olmamıştır. AK Parti'nin siyaset anlayışında, siyasi rakipleri ile sandıkta rekabet etmenin dışında herhangi bir yöntemi yoktur. Partimiz bugünlere mahkeme tutanaklarıyla değil, sandık sonuçları ile gelmiştir." dedi.

"Yegane gücümüz milletimizin iradesidir"

AK Parti'nin bu davanın taraftarı ya da müdahili olmadığına dikkati çeken Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Bizim yegane gücümüz milletimizin iradesidir. Bu güç, sahne arkasındaki masalardan ve pazarlıklardan değil, milletimizin büyük teveccühü ve desteğinden gelmektedir. Bizler geçmişte olduğu gibi şimdi de bu teveccühe mazhar olmaya çalışırken birilerinin mahkemenin mahkumiyet kararını büyük bir sevinçle kutlamasının takdirini aziz milletimizin ferasetine bırakıyoruz."