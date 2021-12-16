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Siyaset AK Parti'den İBB Meclisi'nde 'Türkan Saylan' tokadı! 'Biz çoğunluk olduğumuz sürece yapılmayacak'
Siyaset

AK Parti'den İBB Meclisi'nde 'Türkan Saylan' tokadı! 'Biz çoğunluk olduğumuz sürece yapılmayacak'

İBB Meclisi'nin Aralık ayı son oturumunda, sağlığında başında bulunduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) olarak başörtülü öğrencilere burs vermeyen Türkan Saylan'ın adının, İstanbul Arnavutköy'de bir sokağa verilmesi teklif edildi. AK Parti, Saylan ile ilgili teklifi net bir dille reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 23:40:00 - 2021-12-17 01:16:40
AK Parti'den İBB Meclisi'nde 'Türkan Saylan' tokadı! 'Biz çoğunluk olduğumuz sürece yapılmayacak'

 Yeniakit.com.tr 

CHP tarafından, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin başörtülü öğrencilere burs vermediğini açıklayan Türkan Saylan'ın isminin, İstanbul'da bir sokağa verilmesi planlanıyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi aralık ayı oturumlarının son birleşimi düzenlendi. Oturumda, CHP'li İBB Meclis Üyesi Murat Cirav, Türkan Saylan'ın isminin, İstanbul Arnavutköy'de yaşadığı sokağa verilmesi teklifini gündeme getirdi. Teklif, AK Parti tarafından net bir dille reddedildi.

'AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece...'

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Türkan Saylan'ın sağlığında, toplumun ortak değerlerini böldüğünü hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Türkan Saylan, toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Saylan, bu milletin ortak değerlerine hakaret eden birisidir. AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır."

Ayrımcı sözleri hala zihinlerde!

Türkan Saylan, ÇYDD'nin başındayken, Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşarak, bir taraftan, "Eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz" deyip, diğer taraftan da başörtülü kızlara burs verip, vermedikleri sorusuna şöyle cevap vermişti:

"Hayır. Vermiyoruz. Böyle bir ilkemiz var. O çocukların bir kısmı militan olarak kullanılıyor. Biz de böyle casus gibi aramızda onları istemiyoruz. Baştan söylüyoruz. Herkesin prensipleri var."

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