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AK Parti’den hizmet açıklaması

AK Parti Akçadağ ilçe Başkanı Hüseyin Çapar, Akçadağ’a yapılan bütün hizmetlerin altında AK Parti’nin imzasının olduğunu söyledi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:35
AK Parti’den hizmet açıklaması

AK Parti Akçadağ ilçe Başkanı Hüseyin Çapar, Akçadağ’a yapılan bütün hizmetlerin altında AK Parti’nin imzasının olduğunu söyledi.


Akçadağ Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısında Levent Vadisi’nin turizm fizibilite projesine AK Partili ve MHP’li üyelerin ret oyu kullandı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çapar, "Akçadağ’a yapılacak bir hizmeti bizlerin engelleme gibi bir lüksü olamaz.Son 18 yılda Akçadağ’a yapılan tüm hizmetlerin altında partimizin imzası vardır" dedi. Akçadağ Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısına dair değerlendirmeler de bulunan Çapar, "Meclis bir gün önceden sosyal medyada baskı altına alınmaya çalışılmış,toplantı günü meclis salonunda meclisi izlemeye gelen bir kaç STK başkanının belediye meclis üyelerine sözlü sataşmaları neticesinde gurup başkanımızın meclis başkanına salonda sükunetin sağlanmasını talep etmesi sonrasında, başkan tarafından konuşsunlar sorun yok şeklinde karşılık vermiştir. Mecliste kimlerinin konuşup konuşmayacağı yasalarca belirlenmiştir, mecliste meclis üyeleri ve meclis başkanı konuşur.Belediye meclisi halka açıktır ancak vatandaşın hatibe,meclis üyesine ve başkana söz söyleme hakkı yoktur.Sadece dinleyicidir.Hiç kimse o mecliste meclis üyelerini baskı altına alarak dayatma yapamaz.Meclis üyelerimiz eğer gurup kararı alınmamışsa kendi hür iradesi ile gündemdeki maddeleri oylar ve toplantı sona erer. Eylül ayı meclis toplantısında meclis üyelerimiz belediye personeli ve o an orada bulunan bazı muhtarların ve STK başkanlarının sözlü saldırısına uğramışlardır.Orası halkın meclisi,böyle hoş olmayan bir durumun yaşanması ilçe halkını ve partimizi derinden üzmüştür,kamuoyuna açıklanan yaklaşık 1 milyon TL hibe desteğinin özünde yüz 35 bin TL olduğunu biliyoruz.Bu noktada yanlış bir bilgilendirilme yapılmıştır.Sayın başkanın bu noktada kamuoyunu doğru bilgilendirmesini bekliyoruz. Öte yandan şu an Akçadağ belediyesi kaç kişi tarafından yönetiliyor yetki kimde son sözü kim söylüyor belli değil.Başkan kendisine emanet edilen ilçenin şehr-i emini olarak görevine sahip çıkmasını birilerinin değil ilçenin belediye başkanı olduğunu hatırlatmak istiyorum.Başkan bağımsız belediye başkanıdır,seçim sürecinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz diye bir söylemde bulunmuştur,seçim vaatlerindebulunmuştur,bu vaatleri AK Parti meclis üyelerine güvenerek mi verdi,bizler siyasi partiyiz parti ilkelerimize sonuna kadar bağlı bir yönetim anlayışına sahibiz.Mecliste de bu ilkelerimizi sonuna kadar uygularız.Meclis üyelerimize geçmiş olsun diyor böyle tatsız bir olayı nefretle esefle kınıyor. Akçadağ halkına bir kez daha yaparsa AK Parti yapar diyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:35
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