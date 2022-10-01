  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den heyecanlandıran EYT açıklaması
Gündem

AK Parti'den heyecanlandıran EYT açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT düzenlemesinden ilk etapta yararlanacak kişi sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 14:18:00 -
AK Parti'den heyecanlandıran EYT açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT'lilere yönelik düzenleme konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, EYT düzenlemesinden ilk etapta yararlanacakların sayısını açıkladı.

 

Sarıeroğlu, "Şu anda geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak" dedi.

"Asgari ücrette güçlü bir artış"

Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili ise şunları söyledi:

"Asgari ücret artışı, tüm çalışma hayatındaki ücret skalasını etkileyen bir düzenleme. Bütün iş yerlerimiz ücret güncellemesi yapıyorlar. Sosyal yardımlar, yaşlı aylıkları, emekli aylıkları olduğu için çok geniş kitleleri etkiliyor. Güçlü bir artışla yeni seneye girmeyi düşünüyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahsin Ertuğruloğlu: Rumların silahlanma faaliyetlerine Türkiye ile misliyle karşılık vereceğiz
Gündem

Tahsin Ertuğruloğlu: Rumların silahlanma faaliyetlerine Türkiye ile misliyle karşılık vereceğiz

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Rumların, ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından yapacakları silahlanma faaliyetlerine..
Hocalara, öğretmenlere, vaizlere, anne-babalara çağrı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bunları yapmazsak...
Aktüel

Hocalara, öğretmenlere, vaizlere, anne-babalara çağrı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bunları yapmazsak...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kardeşlerim ne olursunuz, gençlerimize bunu böyle anlatalım. Çocuklarımıza böyle anlatalım. Onl..
Akademi-Medrese Buluşmaları: Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı düzenlenecek
Kültür - Sanat

Akademi-Medrese Buluşmaları: Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı düzenlenecek

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Akademi-Medrese Buluşmaları kapsamında çok sayıda değerli ismin katılacağı "Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23