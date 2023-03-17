AK Parti'den flaş seçim hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhur İttifakı’nın seçim stratejisine ilişkin Ankara kulislerinden edindiği detayları aktardığı bugünkü yazısında, “Erdoğan ‘aslarını’ sahaya sürerek bir taşla iki kuş vurmak istiyor” dedi.

AK Parti'nin "yol haritası"nda ilginç detaylar olduğunu aktaran Zeyrek, özetle şunları kaydetti:

"1- İttifakı genişletmek: HüdaPar ve Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na katmak. Erdoğan'ın stratejistleri iki partinin katılmasıyla muhafazakar Kürt ve Türklerden 2 puan gelmesini umut ediyor.

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2- İYİ Parti tabanını çekmek: Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesini, HDP'nin açıklamalarını İYİ Parti'nin milliyetçi tabanına karşı kullanmak. İYİ Parti tabanından Cumhur İttifakı'na en az 3 puan çekmek.

3- Kılıçdaroğlu'nun rakiplerine görünmez destek: Memleket Partisi lideri Muharrem İnce aksini söylese de iktidar stratejistleri, muhalefet mahallesinden Kılıçdaroğlu'nun rakibi olan herkesi kendi saflarında görüyor. (...)

4- Milletvekili seçimlerine asılmak: Yapılan değerlendirmede Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçimlerinde başarısız olmasının Cumhurbaşkanlığı seçimini de doğrudan ve olumsuz etkilediği tespiti yapılmış. Bu nedenle milletvekili genel seçimlerinde de oyları artıracağı düşünülen kararlar alınmış. Bunlardan biri de “tanınmış isimlerin” milletvekili adayı olması."

“Kulislerde eski bakan Mehmet Şimşek'in de AK Parti Gaziantep Milletvekili olacağı konuşulsa da parti kurmaylarına bu bilgiyi doğrulatamadım. Gaziantep'ten yine eski adalet Bakanı Abdulhamit Gül aday olabilir” diyen Zeyrek, “TBMM kulisinde bir gazeteciye ‘Sen de adaylık başvurusu yapıyor musun’ diye sorduğu konuşulan Erdoğan, tartışma programlarında ünlenen bazı gazetecileri de milletvekili adayı yapabilir” ifadesini kullandı.