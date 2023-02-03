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Siyaset AK Parti'den flaş seçim açıklaması: Birinci turda alırız
Siyaset

AK Parti'den flaş seçim açıklaması: Birinci turda alırız

Son anket çalışmalarına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Gayet iyi gidiyor. İnşallah birinci turda alırız" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 22:16:00 -
AK Parti'den flaş seçim açıklaması: Birinci turda alırız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefetin anketlerde geride olduğunu söyleyerek "AK Parti açık ara birinci konumda" dedi.

"Sahada sürekli toparlanma var. Bunda muhalefetin de payı var" diyen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Temel özelliklerimizden birisi de sokakta ne konuşuluyorsa bunların hepsi bizim masamızda. Kendi eksikliklerimizi hatalarımızı masaya yatırıyoruz. Reformlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Demokrasi konusunda atılması gereken adımlar var. Atılması gereken adımlar varsa atılır. Biz demokratik bir ülkeyiz. Şu andaki standartlar bize yeter demiyoruz. Meclis'te olan anayasa teklifi tam da bu açıdan önemli."

HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılımı

Kurtulmuş, "Yeni sistem 50+1 gerektiriyor. Partiler yeni sitemde seçim ittifakı yapıyorlar. Tabii ki AK Parti ve MHP iki ayrı parti. BBP ittifaktaki üçüncü parti. Ümit ederim ki HÜDA-PAR'da bu ittifakın içine katılır. İttifakın genişlemesi Türkiye'nin hayrınadır" diye konuştu.

Yeni seçim vaatleri neler olacak?

Kurtulmuş, "Seçim beyannamesi şubat ayının sonunda ortaya çıkacaktır. Yüzlerce somut teklif var, 50 yıl sonrasını konuşuyoruz" dedi.

Enflasyon meselesine değinen Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Enflasyonda düşüş eğilimi var. Seçim sonrası olağanüstü bir durum olmayacak. Diğer ülkeler pandemide ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Devlet halka olağanüstü bir destek verdi. Türkiye daha olumlu bir noktaya gidiyor."

Son anketler hakkında konuşan Kurtulmuş, "Gayet iyi gidiyor. İnşallah birinci turda alırız. İnşallah hem Cumhurbaşkanımız hem de Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu alacak" ifadelerini kullandı.

6'lı Masa'nın ortak mutabakat metni hakkında konuşan Kurtulmuş, "Ortak nokta Erdoğan karşıtlığı. Kusura bakmasınlar ancak AK Parti'nin çoktan yaptığı şeyi teklif olarak ortaya koydular" dedi.

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