AK Parti'den flaş karar! 3 isim değişti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geçici aday listelerini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geçici aday listelerini açıkladı.
Toplam 24 siyasi partinin aday listeleri açıklanırken, AK Parti ve CHP'nin listelerinde değişiklik yapıldığı belirtildi.
AK Parti'de 3 milletvekili adayının değiştirildiği listede, eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun yerine eski İstanbul İl Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Bayram Şenocak listenin 8. sırasına alındı.
Ayrıca Mustafa Naim Yağcı'nın istifa etmemesi nedeniyle adaylığı düşürüldü ve yerine AK Parti Pendik Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Enes Savaş listeye dahil edildi.
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Samsun'da ise Kadir Kayan'ın yerine Uğur Etli aday olarak gösterildi. Seçimlere katılacak siyasi partilerin aday listeleri 6 Mayıs'ta kesinleşecek.
CHP'de 4 isim değişti
CHP'de ise aday listesinde 4 isimde değişikliğe gidildi.
Ağrı'da 3. sırada bulunan Ertuğrul Eryılmaz yerine Murat Karaman aday olarak listeye dahil edildi.
Ardahan'da 2. sıradan aday gösterilen Özel Özenli'nin yerine Asım Karabacak aday oldu.
CHP'deki 3'üncü değişiklik Kilis'te gerçekleşti. Hurşit Çetin yerine başka bir isim aday gösterildi.
Şanlıurfa'da ise Abdullah Melik yerine İbrahim Halil Yarış listeye dahil edildi.