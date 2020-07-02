AK Parti'den flaş İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılabileceğini belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "(İstanbul Sözleşmesi) Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır." ifadelerini kullandı.
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