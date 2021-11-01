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Ekonomi AK Parti'den flaş açıklama: Türkiye bu alanda tam bağımsız olacak
Ekonomi

AK Parti'den flaş açıklama: Türkiye bu alanda tam bağımsız olacak

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız konuma kavuşacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 21:21:00 -
AK Parti'den flaş açıklama: Türkiye bu alanda tam bağımsız olacak

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için "bağımsız enerji, güçlü Türkiye" mottosuyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Sanayisi, ekonomisi ve nüfusu her geçen gün büyüyen Türkiye'nin, buna bağlı olarak enerjiye ihtiyacının da arttığına dikkati çeken Cora, AK Parti'nin özellikle yerli ve yenilenebilir enerji politikası üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Cora, AK Parti'nin son 19 yılda elektrik ve doğal gazda erişilebilirliği en üst seviyeye çıkardığını, rüzgar ve güneş enerjisi kullanımının arttığını anlattı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük gaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini anımsatan Cora, "Türkiye enerjide tam bağımsız bir konuma kavuşacaktır." dedi.

Dünyada son zamanlarda doğal gazda ve kömürde ciddi fiyat artışlarının olduğuna işaret eden Cora, küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları vatandaşa yansıtmamaya çalıştıklarını vurguladı.

Cora, "Avrupa'da enerji fiyatlarının 5 kata kadar arttığı dönemde biz her türlü fedakarlığı yapmaya çalışıyoruz. İktidar olarak her şartta ve her koşulda milletimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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