AK Parti'den flaş "12 Eylül" açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından 12 Eylül 1980 Darbesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları bir çok kez saldırdı demokrasimize. Her darbe, millet düşmanlığıdır. Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz. Kendi milletine silah çekenler ülkemize düşmanlık etmişlerdir.

"Hukuk dışı vatanseverlik olmaz"

Darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranlar, silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık etmişlerdir ülkemize. Sahte bir vatanseverlik anlayışını demokrasinin önüne geçirmeye çalışmışlardır. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz."