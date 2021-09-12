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Siyaset AK Parti'den flaş "12 Eylül" açıklaması
Siyaset

AK Parti'den flaş "12 Eylül" açıklaması

12 Eylül 1980 Darbesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları bir çok kez saldırdı demokrasimize. Her darbe, millet düşmanlığıdır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 17:38:00 -
AK Parti'den flaş "12 Eylül" açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından 12 Eylül 1980 Darbesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları bir çok kez saldırdı demokrasimize. Her darbe, millet düşmanlığıdır. Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz. Kendi milletine silah çekenler ülkemize düşmanlık etmişlerdir.

"Hukuk dışı vatanseverlik olmaz"

Darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranlar, silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık etmişlerdir ülkemize. Sahte bir vatanseverlik anlayışını demokrasinin önüne geçirmeye çalışmışlardır. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz."

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