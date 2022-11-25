AK Parti'den EYT açıklaması! Sona gelindi
AK Parti MKYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, EYT hakkında heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.
Çelik, son olarak EYT'nin acil gündemlerden bir tanesi olduğunu belirterek, "EYT meselesiyle ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok kısa zamanda son hali sunulacak. Son aşamayı geçtikten sonra meclis takvimi ile ilgili bilgi verebilirim. Acil gündemlerden bir tanesi, hemen hemen tamamlanmak üzere. Bugünkü sunum, bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi ve terörle mücadele gündemimizdi" açıklamasında bulundu.
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