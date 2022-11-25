  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den EYT açıklaması! Sona gelindi
Gündem

AK Parti'den EYT açıklaması! Sona gelindi

AK Parti MKYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, EYT hakkında heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 05:22:00 -
AK Parti'den EYT açıklaması! Sona gelindi

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik, son olarak EYT'nin acil gündemlerden bir tanesi olduğunu belirterek, "EYT meselesiyle ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok kısa zamanda son hali sunulacak. Son aşamayı geçtikten sonra meclis takvimi ile ilgili bilgi verebilirim. Acil gündemlerden bir tanesi, hemen hemen tamamlanmak üzere. Bugünkü sunum, bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi ve terörle mücadele gündemimizdi" açıklamasında bulundu.

EYT'yi günlerle kaçıranlar ve primi eksik olanlar bu habere dikkat! İşte yapmanız gerekenler
EYT'yi günlerle kaçıranlar ve primi eksik olanlar bu habere dikkat! İşte yapmanız gerekenler

Ekonomi

EYT'yi günlerle kaçıranlar ve primi eksik olanlar bu habere dikkat! İşte yapmanız gerekenler

EYT ilk maaş ne zaman yatacak?
EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

Ekonomi

EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT'de kafa karıştıran SGK detayı! Hemen bunu yaptılar
EYT'de kafa karıştıran SGK detayı! Hemen bunu yaptılar

Ekonomi

EYT'de kafa karıştıran SGK detayı! Hemen bunu yaptılar

EYT'lileri şoke eden öneri! Duyan şaşkına döndü
EYT'lileri şoke eden öneri! Duyan şaşkına döndü

Ekonomi

EYT'lileri şoke eden öneri! Duyan şaşkına döndü

EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı
EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

Ekonomi

EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

EYT’de sigortası ve primi yatmayanlara müjde! Eksik prime borçlanmada yeni gelişme
EYT’de sigortası ve primi yatmayanlara müjde! Eksik prime borçlanmada yeni gelişme

Ekonomi

EYT’de sigortası ve primi yatmayanlara müjde! Eksik prime borçlanmada yeni gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23