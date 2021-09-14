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Siyaset AK Parti'den esnafa müjde: Meclisin ilk gündemi bu olacak!
Siyaset

AK Parti'den esnafa müjde: Meclisin ilk gündemi bu olacak!

Meclis'in 5 Ekim tarihinde çalışmalara başlayacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, küçük esnafa müjde vererek, "Vergilerin kolaylaştırılmasını sağlayan bir teklifimiz olacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 23:19:00 - 2021-09-14 23:23:14
AK Parti'den esnafa müjde: Meclisin ilk gündemi bu olacak!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'in çalışmalarına 5 Ekim'de çalışmalara başlayacağını kaydederek yaz döneminde çalıştıkları konularla ilgili bilgi verdi. Turan, "Vergilerin kolaylaştırılmasını sağlayan bir teklifimiz olacak. Küçük esnafı koruyacağız; bu anlayışımız devam edecek" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında 1 Ekim'de açılacak Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni dönem 1 Ekim'de başlayacak

Bülent Turan, 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yeni yasama döneminin başlayacağını belirterek ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yemin edeceğini söyledi.

Esnafa vergi indirimi

Turan, 5 Ekim Salı günü Meclis'in çalışmaya başlayacağını kaydederek "Muhalefetle olumlu temas kurmak istiyoruz, akılcı katkı bekliyoruz. Yaz döneminde çalıştığımız konular var. Vergilerin kolaylaştırılmasını sağlayan bir teklifimiz olacak. Küçük esnafı koruyacağız; bu anlayışımız devam edecek. Muhalefete de götüreceğiz, kanaatlerini alacağız, sonra komisyona sunacağız. İlk gündem maddemiz vergilerin kolaylaştırılmasıyla ilgili olacak. Küçük esnafa vergi indirimi" dedi.

'Yeni anayasa gündemimiz hiç yok olmayacak'

Sosyal medya düzenlemesinde yurt dışındaki örneklerin incelendiğini belirten Turan, "Spor kanunu için arkadaş grubumuz yoğun çalışma yapıyor. Daha denetlenebilir, daha şeffaf kulüp yönetimi getiren bir teklif üzerinde çalışıyoruz. Psikiyatri, psikologların ruh sağlığı alanında meslek kanunu çalışmamız olacak. Seçim yasası, siyasi partiler yasası, yeni anayasa gündemimiz hiç yok olmayacak. Nasıl bir metin çıkartırız bunu tartışıyoruz, diğer partilerin de görüşlerini alacağız" diye konuştu.

'Dış güçleri bilmeyen zavallı siyasetçi modeli'

Bülent Turan, muhalefetin dış güçler konusunu sürekli gündeme getirdiğine vurgu yaparak, "Tarihin her döneminde dış güçlerle mücadele edilmedi mi? Ekonomik operasyonlar, ambargolar yapılmadı mı? Kurtuluş Savaşı dış güçlere karşı, yedi düvele karşı verilmedi mi? O günkü niyetlerin bittiğini mi düşünüyorsunuz? Bazı ülkelerin konjonktürel niyetlerini, olumlu veya olumsuz tavırları bu gerçeği değiştirmez. 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında küresel güçler de yok muydu? FETÖ sadece bir maşa değil miydi? Hatta Sayın Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı da küresel destekli bir örgüt olan FETÖ’nün kasediyle olmadı mı? Neymiş; 'dış güçler yokmuş.' Ayıp ayıp. Bu şahıslara, millet bu devleti emanet eder mi? Ecdadımız bu güzel vatanı bizlere miras olarak bıraktı. Daha tehlikelisi dış güçleri bilmeyen, devlet adamlığından uzak, zavallı siyasetçi modeli. Bizim görevimiz İstiklal Mücadelesi ruhuyla her zaman güçlü olmaya çalışmak" ifadelerini kullandı.

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