AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber'de soruları cevapladı.

Sunucunun, "Cumhur İttifakı'nın erken seçim takvimi var mı?" sorusu üzerine Kurtulmuş, erken seçimin olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin seçimi 2023 yılında yapacağını ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili, erken seçim tartışmalarının zaman kaybı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kurtulmuş, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Erken seçim iddialarını gündeme getirmelerinin nedeni, siyaseten bir alan oluşturmak istemeleridir. Bu tartışmalar üzerinden hükümet karşıtı bloğu sıklaştırmak istiyorlar. Erken seçimi öne alarak kendilerince yeni bir sistem teklifini gündeme getirebilecekleri bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'de her zaman erken seçim tartışmaları muhalefet tarafından gündeme getirilir. Erken seçim konusunda yol alınabilmesi işçin rasyonel şartların ortada olması lazım. Yani iktidar partisi ve partilerinin parlamentodaki çoğunluklarının tehlikede olması lazım gibi. Bugün bu rasyonel şartların hiçbiri söz konusu değildir"