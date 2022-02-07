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Siyaset AK Parti'den 'Erdoğan' açıklaması! "Muhalefet anladı"
Siyaset

AK Parti'den 'Erdoğan' açıklaması! "Muhalefet anladı"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağına dair tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 17:27:00 -
AK Parti'den 'Erdoğan' açıklaması! "Muhalefet anladı"

 YENİ AKİT / ANKARA 

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağına dair tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Akbaşoğlu'nun değerlendirmesi şöyle:

“Bu konuda en ufak tereddüt bulunmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Gerek Anayasa Komisyonunda gerekse Meclis Genel Kurulu’nda bu konuyla ilgili yapılan müzakerelerde muhalefetin en ufak itirazı da söz konusu olmamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde iki kez cumhurbaşkanlığı yapılabileceğine ilişkin hüküm açıktır. Yapılan kamuoyu yoklamalarında Sn. Cumhurbaşkanımızın ikinci kez aday olması durumunda ipi göğüsleyeceğini gören muhalefet partileri şimdi mızıkçılık peşinde koşmakta ve centilmenlikten uzak açıklamalarda bulunmaktadır ama hukuken en ufak tereddüt olmadığı da apaçık ortadadır.”

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