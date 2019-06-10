0553 313 94 23

AK Parti'den Doğu Akdeniz skandalına çok sert tepki! "GKRY gereken cevabı alacaktır"

Doğu Akdeniz'de yaşanan skandala ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "GKRY böyle eylemlere girişirse gereken cevapla karşı karşıya kalacaktır" dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:52
AK Parti'den Doğu Akdeniz skandalına çok sert tepki! "GKRY gereken cevabı alacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz'de yaşanan skandala ilişkin Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Söz konusu skandalla ilgili paylaşım yapan Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi provokasyondan uzak durmalıdır. GKRY’nin Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yolundaki haberler açık provokasyondur. GKRY’nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmesine müsaade etmeyeceğiz. GKRY böyle eylemlere girişirse gereken cevapla karşı karşıya kalacaktır. Çıkan haberler umarız doğru değildir. Aksi taktirde, GKRY gereken cevabı kendisi davet etmiş olacaktır.Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gaspedilmeye çalışılması beyhude bir siyasettir. GKRY, bu hayali siyasetten vazgeçip, gerçeklerin dünyasına dönmelidir" ifadelerini kullandı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:52
  1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  2. Doğu Akdeniz
  3. Doğu Akdeniz skandalı
  4. açıklama
  5. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  6. Twitter
  7. AK Parti
  8. Kıbrıs Türkleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ham çelik üretimi azaldı
    1. Ham çelik üretimi azaldı
    2. Profilinden Fenerbahçe'yi tamamen sildi!
    3. Başkandan "flaş futbolcu" sözü
    4. GÜNCELLEME - KARDEMİR'de arıza sonucu..
    5. Akdeniz Üniversitesi öğretim ve..
    6. AK Parti'den Doğu Akdeniz skandalına..
    7. Yıldırım düştü, koyun otlatan çoban..
    8. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
    9. Vah Valiliğinden ‘Gezginfest’..
    10. Kırklareli Üniversitesi öğretim ve..
    11. Konya SMMMO üyeleri bayramlaştı
    12. Mısır'ın akil adamı İbrahim Yusri..
    13. Konya için kuvvetli yağış ve dolu..
    14. Borsa günü yükselişe tamamladı
    15. Otomobilin içinde kanlı infaz! 1 ölü,..
    16. Aydın’da ıslak mezuniyet
    17. BMGK'den Libya'ya silah taşıdığından..
    18. Bahçeli'den canlı yayın açıklaması:..
    19. Silivri sahilinde boğulma tehlikesi..
    20. Samsunspor’dan ’İsmet Taşdemir’..
    21. Haliliye Belediye Meclisi haziran ayı..
    22. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    23. Belediye otobüsü minibüsle çarpıştı!
    24. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    25. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü..
    26. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    27. Moderatör ne demek? Moderatörün görevi..
    28. Borsada işlem hacmi sıralaması
    29. Gümüşhane’de turizm danışma ve..
    30. Alpay Özalan'dan çok sert tepki: Ben..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"