AK Parti'den 'Doğruya Doğru' adlı yeni seçim klibi! Şimdi herkes onu izliyor
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) youtube hesabından 'Doğruya Doğru' adlı yeni bir seçim klibi yayımladı. Uğur Işılak'ın seslendirdiği klipte geçmişten günümüze Türkiye'nin gelişim süreci ele alınırken, TOGG, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve KIZILELMA gibi birçok esere yer verildi. Klibin sonunda ise "Rota oluşturuldu, hedef Türkiye Yüzyılı" ifadeleri dikkat çekti.
İşte AK Parti'nin yayınladığı 'Doğruya Doğru' klibinin sözleri:
Yanlışa yanlış de
Doğruya doğru
Neyse onu söyle
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Doğruya doğru
Eğmedik, bükmedik
Doğruya doğru
Asla diz çökmedik
Doğruya doğru
Neler gördük neler
Baştayken gölgeler
Değişti dengeler
Doğruya doğru
Asla pes etmedik
Terk edip gitmedik
Hakkı çiğnetmedik
Doğruya doğru
Umutla yoğrulduk
Kalktık ve doğrulduk
Yeniden var olduk
Doğruya doğru
Aşkımız temelli
Hem yerli hem milli
İstikamet belli
Doğruya doğru
Kulak ver türküye
Doğruya doğru
Mesele Türkiye
Doğruya doğru