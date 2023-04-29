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Gündem AK Parti'den 'Doğruya Doğru' adlı yeni seçim klibi! Şimdi herkes onu izliyor
Gündem

AK Parti'den 'Doğruya Doğru' adlı yeni seçim klibi! Şimdi herkes onu izliyor

Yeniakit Publisher
2023-04-29 07:21:00 - 2023-04-29 07:21:51

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) youtube hesabından 'Doğruya Doğru' adlı yeni bir seçim klibi yayımladı. Uğur Işılak'ın seslendirdiği klipte geçmişten günümüze Türkiye'nin gelişim süreci ele alınırken, TOGG, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve KIZILELMA gibi birçok esere yer verildi. Klibin sonunda ise "Rota oluşturuldu, hedef Türkiye Yüzyılı" ifadeleri dikkat çekti.

İşte AK Parti'nin yayınladığı 'Doğruya Doğru' klibinin sözleri:

 

Yanlışa yanlış de

Doğruya doğru

Neyse onu söyle
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğruya doğru

 

Eğmedik, bükmedik

Doğruya doğru

Asla diz çökmedik

Doğruya doğru

 

Neler gördük neler

Baştayken gölgeler

Değişti dengeler

Doğruya doğru

 

Asla pes etmedik

Terk edip gitmedik

Hakkı çiğnetmedik

Doğruya doğru

 

Umutla yoğrulduk

Kalktık ve doğrulduk

Yeniden var olduk

Doğruya doğru

 

Aşkımız temelli

Hem yerli hem milli

İstikamet belli

Doğruya doğru

 

Kulak ver türküye

Doğruya doğru

Mesele Türkiye

Doğruya doğru

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