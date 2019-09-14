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AK Parti’den, Diyarbakır’da eylem yapan annelere mektup

AK Parti Lüleburgaz Gençlik Kolları, Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın karşısında duran ve çocuklarının dağa kaçırdığını iddia ederek eylem yapan annelere birer adet Türk bayrağı ve mektup gönderdi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:47
AK Parti’den, Diyarbakır’da eylem yapan annelere mektup

AK Parti Lüleburgaz Gençlik Kolları, Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın karşısında duran ve çocuklarının dağa kaçırdığını iddia ederek eylem yapan annelere birer adet Türk bayrağı ve mektup gönderdi.


AK Parti Lüleburgaz Gençlik Kolları Başkanı Abdussamed Kayalı tarafından Diyarbakır’da eylem yapan annelere gönderilen mektupta, “Cennetin ayaklarının altına serdiği, ayaklarının altı öpülesi annelerimiz,


Yüce gönülleriniz ile Selahaddin Eyyübi’nin kanını taşıyan evlatlarınıza kavuşmak uğruna verdiğiniz asil mücadelenin muhteviyatına bir nebze olsun destek ve dua ile müdahil olmak adına, bizlerde sizin birer evlatlarınız olarak size bu satırları yazmayı ve her şart altında sizin yanınızda olacağımızı belirtmeyi kendimize bir görev ve sorumluluk olarak adlettik.Dünyada ki en güçlü bağ anne ile evladı arasında ki gönül bağıdır. Bir evlat herşeyden mahrum büyüyebilir lakin anne şefkatinden asla mahrum kalamaz. Zira anne şefkati onu diğer insanlara karşı merhametli yapar, anne şefkati onun merhametinin ve gönül temizliğinin kaynağıdır. Evlat vicdanının dayanağı olarak annesinin merhamet ve şefkatini görür. Zira evlat da anne için bir inci ve dünyada ki cennet misalidir. Anne Yüce Allah’ın onun ruhuna bağışladığı o muntazam ve kuvvetli sevgi bağı ile evladını her türlü kötülükten korumak ister. Lakin bunun bilicinde olmayanlar annelerin göz yaşlarını akıtacak kadar kalpleri katı olanlar, evladı anneden koparanlar, biliniz ki sizin hasret ile döktüğünüz gözyaşlarınızın iki cihanda vebalini ödeyemeyecek ve evlatlarınızın sizden ayrı geçen her saniyesinin bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Bu zulme karşı başlattığınız bu soylu davranış ile birlikteliğimizi perçinlediniz, kardeşliğimizi hatırlattınız, bölünmeyeceğimizi, parçalamayacağımızı, dosta düşmana gösterdiniz, kandilde ki saadet düşmanı sömürü baronlarının, tekerine çomak sokarak kalplerine korku saldınız" ifadeleri kullanıldı.


"Yüreği hasret kokan cefakar annelerimiz"


Mektubun devamında şu ifadelere yer verildi:


"Kalbiniz mutmain olsun ki, dünyada ki her şeyden güçlü olan bir şey vardır, o da sizin gönlünüzün hasret ateşinde yanan o ahtır. Evlatlarınızı sizden kopararak kardeşliğimize ve bin yıllık mukaddesatımıza zarar vermeye çalışan hainlerinsonu sizin gönül feryadınız sayesinde Yüce Allah’ın azabına gark olarak dünyada zelillik ahirette cehennem ateşi olacaktır. Yakup aleyhisselam Hz. Yusuf’u yıllarca bekledi gözlerine aklar düştü, Yüce Rabbimiz ona Yusuf peygamberi buldurdu ve onun sabrını ödüllendirerek biz müminlere asırlar öncesinden imtihanlara sabretmenin inşirafı ferahlığını bu nebzede gösterdi ve kutsal kitabında bizlere anlattı. Biz inanıyoruz ki, evlatlarınıza sağ salim kavuşacaksınız, biz inanıyoruz ki Yakup A.S gibi sabrınızın mükafatı hasebi ile evlatlarınıza kavuşacaksınız, biz inanıyoruz ki sizler dünyanın tüm anneleri için, evlat hasretini gönlünde hisseden tüm anneler için birer yolbaşçı olacaksınız, biz inanıyoruz ki sizler zulmün duvarına büyük bir gedik açarak zalime, dinsize ve bin yıllık kardeşliğimize nifak sokmaya çalışanlara büyük bir ders vereceksiniz. Bizler de evlatlarınız olarak bu şerefli mücadelenizde menfaatsiz, şüphesiz ve şeksiz her daim yanınızda olacağız, dualarımız sizinle, niyazlarımız sizinle olacak. Emin olunuz ki; bizler de sizin öz evladınızdan farksız, sizler de bizim öz annemizden ayırmadığımız nadide gönül sultanlarımızsınız.Bu duygu ve düşünceler ile o mübarek elleriniz öpüyor, en kalbi duygularımız ile hürmet ve baki muhabbetlerimizi iletiyoruz. Yüce Allah Yar ve Yardımcınız olsun."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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