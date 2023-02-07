AK Parti'den deprem açıklaması: Bütün imkanlar seferber edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen iki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren AK Partili belediyelerin bütün imkanlarını, AFAD ile koordinasyon kurarak deprem bölgesine seferber ettiklerini bildiren Özhaseki, "AK belediyemizin envanterlerinde bulunan kazıcı-yükleyici kepçe, kazıcı-yükleyici-kırıcı ekskavatör, kamyon, kepçe, dozer, greyder gibi iş makinelerini depremden etkilenen il ve ilçelerimize ivedilikle sevk ettik" bilgisini paylaştı.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"AK belediyelerimiz itfaiye ve arama-kurtarma araçlarıyla ve binlerce arama-kurtarma personeliyle destek oluyor. Afet bölgesinde kullanılmak için gıda, barınma, ısınma araçları ve belediyelerimize ait mobil aşevlerini afetzedelerimiz için hızlıca bölgelere sevk ettik. Afet bölgesinde yaşanan yıkımlar sebebiyle bütün belediye tesislerimizin kapısını 7-24 vatandaşlarımıza açık hale getirdik. Konaklama ve gıda desteğimiz bu tesislerimizde de sürüyor.

Depremden etkilenen il, ilçe ve beldelerimizi, diğer il ve ilçelerimizle 'kardeş' yapıyoruz. Bunun örneklerini, iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarını ilerleyen zamanlarda detaylı bir şekilde paylaşacağız. Tabii kış şartları çetin. Vatandaşlarımızdan ricamız yetkililerin açıklamaları dışında hiçbir bilgiye itibar etmesinler. Yolları açık tutmak için acil durum dışında trafiğe çıkmasınlar. Rabb'im sahada çalışmalarını sürdüren bütün arkadaşlarımızın yardımcısı olsun. Hiç kimse merak etmesin. Vatandaşlarımızın yanındayız. Allah'ın izniyle devletimiz ve milletimiz el ele bütün zorlukların üstesinden geleceğiz, yaralarımızı el birliğiyle saracağız."