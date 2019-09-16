AK Parti’den Davutoğlu’na çok sert tepki: Hedefi AK Parti’yi bölmekKuyruk acısı var

Sezai Erhan Yeni Akit

AK Parti Grup Başkan Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti’den ihracı istenen ve ihraçı tamamlanmadan istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ülkeyi danışmanlarıyla yönetmeye talip olduğunu söyledi. Turan, “Biz bırakın genel başkanlık yapmış, bakanlık yapmış bir insanı bir üyemizin bile istifasını üzüntüyle karşılarız. İstemeyiz bunu! Keşke kimse istifa etmese bu başka mesele. İstifa ederken kendi ikbal kavgasını tamamen AK Parti'yi itham ederek büyük bir suçlamayla yaparsanız bu haksızlık olur diye düşünüyorum. Keşke Ahmet Davutoğlu derslerine devam etseydi. Keşke Sayın Davutoğlu o vakfın başkanlığında olup gençlere hizmet etseydi. Akademisyenlikle siyasal anlayışın zaman zaman çakışmasını sertleşmesini, teorikle pratiğin uymadığını çok kez görmemizin son örneği olarak düşünüyorum” dedi.

Neden siz düne kadar adaydınız

Turan, "İstifa ederken yanınıza aldığımız tüm arkadaşlar son seçimlerde AK Parti'den aday adayı olmuşlarsa o zaman size bu ikbal kavgası derim. Çünkü o arkadaşların hepsi ama belediye başkanlığına ama vekilliğe adaydılar. AK Parti madem felsefesinden kopmuş ve ortak akıldan kopmuştu da neden siz düne kadar adaydınız. Herkes bilir ki Sayın Davutoğlu döneminde üç dört danışman arkadaşımız tüm Türkiye'yi yönetmeye talipti. Hatta partiyi bakanları yönetmeye talipti. Ortak akıl iddiası başka bir şey bunu yapmak başka şey" ifadelerini kullandı.

Kuyruk acısı olanlar kullanılıyor

AK Parti eski Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, "Ak Parti’yi bölme amaçlı operasyonlara başlandı. Makam-mevki kaybedenler ve kuyruk acısı olanlar operasyonda kullanılıyor" dedi.