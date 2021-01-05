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Siyaset AK Parti'den darbe heveslilerine tokat gibi cevap
Siyaset

AK Parti'den darbe heveslilerine tokat gibi cevap

CHP'li yazar İzzet Kütükoğlu'nun, "Darbe şartları oluştu" minvalindeki skandal sözlerine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 08:57:00 -
AK Parti'den darbe heveslilerine tokat gibi cevap

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darbeye yönelik yapılan açıklamaları değerlendirdi. CHP'li yazar İzzet Kütükoğlu'na cevap veren Kurtulmuş, "Hiç kimse Türkiye'nin gündemine bir daha asla darbeyi sokmaya çalışmasın" dedi.

"Zihinlerinde hala darbe özlemi olan bağnazlar! Türkiye'nin göz bebeği Silahlı Kuvvetlerini vesayet merkezi görenler!" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sizin hayallerinizi darbeler süslese de aziz milletimiz kesinlikle buna izin vermeyecektir. Hiç kimse Türkiye'nin gündemine bir daha asla darbeyi sokmaya çalışmasın! Bu memlekette yegane hakem de hakim de aziz milletimizdir. Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur. Eski Türkiye özleminde olan bu darbe heveslilerini sözde değil, özde demokrat olmaya davet ediyoruz. Aziz milletimizin kendi iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanımıza ve iktidara dil uzatmayı bırakın. Millet iradesine saygı gösterin. Demokrasiyi içinize sindirin."

İzzet Kütükoğlu'nun sözleri

İzzet Kütükoğlu Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı bir paylaşıma cevap vermiş ve şunları söylemişti:

"Darbeler zaruret doğmadan yapılmamıştır. Maalesef bu gün böyle bir zaruret vardır! Zarureti yaratanlar utansınlar!!"

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Yorumlar

diyarbakırlı

Bu milletten ümidi olmayanın sırtını dayayabileceği Amerikancı darbelerin dönemi bitmiştir artık.
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Almak şarttir

Darbe sartlari olustu" diyenin kellesini almak sarttir. Allah etmesin Turkiyede musluman iktidar degistigi anda cok feci musluman katliami baslar!
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