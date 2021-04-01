  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den CHP'ye tepki: Meclisin iradesini çiğnediler
Gündem

AK Parti'den CHP'ye tepki: Meclisin iradesini çiğnediler

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan oylama krizine ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'nin içtüzüğü yok saydığını ve Meclis iradesini açıkça çiğnediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 00:04:00 -
AK Parti'den CHP'ye tepki: Meclisin iradesini çiğnediler

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan oylama krizine ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'nin tasarlayarak içtüzüğü yok saydığını ve Meclis iradesini açıkça çiğnediğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylama krizine ilişkin sosyal medyadan belgeli cevap verdi.

Özkan açıklamasında iç tüzük 141. maddesine göre oy saymakla görevli olan kişilerin katip üyeler olduğunu belirterek, TBMM Başkanvekili ile katip üyeler arasındaki diyaloğu paylaştı. Özkan, CHP'nin tasarlayarak içtüzüğü yok saydığını ve Meclis iradesini açıkça çiğnediğini belirtti.

Özkan'ın paylaşımı şu şekilde: "CHP'li Meclis Başkanvekili: Katip üyeler, sayınız. Katip Üyeler: Makinaya gidelim. Vekili: Makinası yok ama yaa! Kabul edilmemiştir!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Türkiye ile normalleşelim’ dedi! Görevden alınması gündeme geldi
Dünya

‘Türkiye ile normalleşelim’ dedi! Görevden alınması gündeme geldi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Türkiye ile normalleşme çağrısı yapmasının ardından görevden alınacağına da..
İcra Müdürlüğüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

İcra Müdürlüğüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da İcra Müdürlüğüne operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu kamu görevlisi 26 kişi gözaltına alındı.
Kılıçdaroğlu’nun bomba videosu yeniden gündemde Arkadaki kızın mimiklerine dikkat!
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun bomba videosu yeniden gündemde Arkadaki kızın mimiklerine dikkat!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek "Beyefendiyi aşağıya indireceğiz" sözl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay