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Siyaset

AK Parti'den CHP'ye çok sert tepki: Daha önce görülmemiş bir barbarlık

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Bakan Berat Albayrak ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert tepki geldi. Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce görülmemiş bir barbarlıktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:57:00 -
AK Parti'den CHP'ye çok sert tepki: Daha önce görülmemiş bir barbarlık

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar hedef alan sözler sarf etmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Öztrak'ın skandal ifadelerine sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik 'in açıklamaları şu şekilde:

CHP Genel Merkezi’nde "mutfakta biri mi var?" sorusunun cevabı belli. Mutfak, toplumumuzun en temel değerlerine saldıran bir kafa tarafından tamamen ele geçirilmiş. Sözcülerin dili aile değerleri başta olmak üzere herşeye saldırmakta barbarlık sınırını geçti.

CHP sözcülerine kaç kere söyledik; aile değerleri üzerinden siyaset yapmayın. Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce daha önce görülmemiş bir barbarlıktır

Siyasi hayatımızın en yakıcı günlerinde bile aile üzerinden siyaset yapmamak temel bir değerdi. Siyasi tartışmalarda siyasi yaklaşım üretmek yerine, aileye saldırmak gibi ahlak dışı ve barbar bir yaklaşımı da siyasete siz soktunuz.

Faydası yok ama yine de tekrar söyleyelim: Siyasette siyasi akılla varolmaya çalışın. Siyasi barbarlık yapmayın. Siyasi akıl ve siyasi ahlaka dayanan dil herkese lazımdır. Siyasi akıl konusundaki giderek büyüyen cari açığınızı argo ile kapatmaya çalışmayın.

CHP sözcülerinin dili dil olmaktan çıktı artık, bir enfeksiyon aracına dönüştü. Hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız aile değerleri konusunda hassastır. Toplumumuzda temel değerler konusundaki hassasiyet partiler üstü bir hassasiyettir.

Partileri farklı olsa da tüm vatandaşlarımız için aile temel bir değerdir. Aile kavramını siyaset konusu yapmak barbarlıktır. Bu barbarlığa, hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız karşıdır.

Siyasi muhalefet demokratik haktır, siyasi barbarlık ahlak dışı bir tutumdur. Muhalefet etmek için siyasi akılla yaklaşım üretin, barbarlıkla aile değerlerine saldırmayın.

Bir kişinin siyasi kimliğine veya siyasi uygulamalarına karşı olan, siyasi akılla muhalefet etmeye çalışabilir. Ama siyasi akıl üretmeyi beceremeyen barbarlığa sarılır. Aile değerlerine saldıran barbarlık, siyasi kabiliyet yoksunluğunun göstergesidir.

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Yorumlar

İs-hak

Hayır ömerbey barbarlık tedavi edilemiyen bir noksanlık deyil doğruyu görünce hizaya gelir amma doğuştan psikopat,babadan intikal eden kalitesizlik serserilik varsa,başka deyişle anadan sıska neyapsın ona muska bir yazarın dediği gibi senin babanda sevilmiyordu. Yani adamda şeref yoksa o her pislik onun hayat tarzıdır
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ali

Selçuk bayraktarın yaptığının yarısını bir kemalist yapmış olsa idi her yere heykelini diker her okula ismini verirlerdi. İsrailin heronlarına bağımlı kalıp kendilerini sözde bağımsızlık savaşçılarından sanan bu şahıslar oligarşik yapılarının bozulmasından veryansın etmektedir. 97 yıl önce cumhuriyet değil oligarşik yapı olarak faaliyete başlayan bu gürüh milleti her zaman düşman olmuşlardır tek icraatları milletin kültürünü dili dinini zorla değiştirmek ve değiştiremediklerine de saldırmaktır.
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