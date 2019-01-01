AK Parti'den CHP'nin kalelerine sürpriz 2 isim!

AK Parti, CHP’nin Ankara’daki iki kalesi olarak görülen Çankaya ve Yenimahalle’ye sürpriz adayları gösterdi. AK Parti’nin Yenimahalle adayı 3 kez Altındağ’dan belediye başkanı seçilen, son seçimleri yüzde 64 gibi yüksek bir oyla kazanan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki oldu. AK Parti’nin Çankaya adayı ise sanat ve TRT kökenli Amber Türkmen olarak belirlendi.

5 ilçesi olan Ankara’da CHP’nin 2 belediyesi bulunuyor: Çankaya ve Yenimalle. AK Parti, 2019 yerel seçimlerinde Çankaya ve Yenimahalle için dikkat çeken iddialı adaylar gösterdi. AK Parti'nin Yenimahalle adayı Ankara siyasetinin güçlü isimlerinden Veysel Tiryaki oldu. Çankaya adayı ise sanat ve TRT kökenli Amber Türkmen.

"Çankaya'nın ismi büyük, içindeki hizmet berbat"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada iki belediye verdiği önemi “Çankaya'yı da Yenimahalle'yi de alarak Ankara'da yeni bir değişim ve dönüşümü başlatmamız lazım. Bugüne kadar Çankaya'ya gelenler hizmet vermediler, veremediler. Çankaya'nın ismi büyük, içindeki hizmet berbat. Yenimahalle ayrı öyle. Biz şimdi Yenimahalle'yi eski olmaktan çıkartıp gerçekten Yenimahalle olma sürecine sokalım. Bir yol arkadaşımızı Ankara'ya belediye başkan adayı yaptık” sözleriyle gösterdi.