AK Parti’den CHP’li Toroslar Belediyesi’ne tepki: “Kırsal mahalle kararından dönün”

Başkanlığını “kent uzlaşısı” kapsamında CHP’den seçilen Abdurrahman Yıldız’ın yaptığı Toroslar Belediyesi’nin, ilçede bulunan 10 mahallenin kırsal mahalle statüsünü kaldırma dayatmasına AK Parti’den sert tepki geldi. AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, kararın üreticiyi mağdur edeceğini belirterek, “Bu yanlış karar kırsal yaşamı bitirir, derhal geri çekilmelidir” çağrısında bulundu. İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Çokkeser, şu ifadeleri kullandı:

Toroslar Belediye Meclisi’nin 16 Ocak 2026 Cuma günü yapılan olağanüstü oturumunda; Arslanköy, Soğucak, Bekiralanı, Güzelyayla, Gözne, Ayvagediği, Kepirli, Darısekisi, Yeniköy ve Değirmendere başta olmak üzere ilçemizin neredeyse tüm tarım merkezlerinin “kırsal mahalle (köy)” statüsünden çıkarılmasına yönelik alınan karar, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir.

KARAR HAYAL KIRIKLIĞI

Bu karar, köyleri ve kırsal yaşamıyla öne çıkan Toroslar’ımızda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. AK Parti Hükümetimiz tarafından, tarımla geçinen vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla 15 Nisan 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğinin 2. Bölümünün 3. Maddesinde bir mahallenin kırsal mahalle olarak tespit edilebilmesi için yerel meclislere açık ve net yetkiler verilmiştir.

a) Kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi,

b) Şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu,

c) Belediyelerin yol, su, atık su, katı atık, toplu taşıma gibi hizmetlerinden en az birine erişebilme imkânına tam kapasitede ulaşabilip ulaşamaması,

ç) Mevcut yapılaşma durumunun kırsal niteliğinin devam edip etmemesi,

d) İmar mevzuatı uyarınca yerleşik ve gelişme alanları içinde olup olmaması,

e) Sosyo-ekonomik olarak; kırsal nüfus oranının yüksek olması, yüzölçümünün önemli bir kısmını tarım, orman, mera, yaylak ve kışlak arazilerinin oluşturması, tarımsal üretimin, hayvancılık ve orman faaliyetlerinin başlıca geçim kaynağı olarak tespit edilmiş olup olmaması,

hususlarından bir veya daha fazlası ile benzeri hususlar dikkate alınır.



Ancak Toroslar Belediyesi’nin CHP’li yönetimi, bu yetkiyi köylerimizin ve üreticilerimizin aleyhine kullanmıştır.

CHP’li Toroslar Belediye Başkanı, yalnızca tamamlanan ya da planlanan imar çalışmaları üzerinden değerlendirme yaparak 10 kırsal mahallemizi kırsal mahalle statüsünden çıkarmış, yönetmeliğin bu açık hükmünü yok saymıştır.



Bununla da yetinmeyen CHP’li Belediye Başkanı ve bazı meclis üyeleri, AK Parti iktidarımıza yönelik mesnetsiz suçlamalarda bulunarak, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmaktadır.

Toroslar Belediyesi’nin CHP’li yönetimi tarafından alınan bu karar; kırsalda yaşamı zorlaştıran, üretici ailelerimizi göçe zorlayacak ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek niteliktedir. Oysa “kırsal mahalle” niteliğini açıkça taşıyan bu yerleşimlerin statüsünün korunması, hem hukuki hem de vicdani bir sorumluluktur.

Ak Partili Belediye Meclis Üyelerimizin yoğun itirazları, iyi niyetli uyarıları ve komisyon raporuna ekledikleri muhalefet şerhlerine rağmen oylamaya sunulan bu iyi niyetten uzak talihsiz karar, Ak Partili Belediye Meclis Üyelerimizin RED oylarına rağmen oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Halbuki kırsal mahalle olmadığı iddia edilen bu mahallelerimizin tamamı, fiilen ve hukuken “kırsal mahalle” özelliği taşımaktadır. Bu yanlış karardan bir an önce dönülmesi, üreticimizin ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hakkının korunması elzemdir.”