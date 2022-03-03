  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den CHP ve İyi Parti'ye tokat
Gündem

AK Parti'den CHP ve İyi Parti'ye tokat

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP ve İyi Parti'ye siyaset dersi verdi. Turan, "Her meseleden siyasal bir fayda elde edilemez" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 17:10:00 -
AK Parti'den CHP ve İyi Parti'ye tokat

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, muhalefetin, Ukrayna ve Rusya savaşından rant elde etmeye çalıştığını belirterek, "Her meseleden siyasal bir fayda elde edilemez." dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş nedeniyle 1 milyondan fazla Ukrayna vatandaşının ülkesini terk ettiğini söyledi.

Türkiye'nin savaşa karşı olduğunu vurgulayan Turan, bir an önce ateşkesin sağlanmasını ve barış ortamına dönülmesini arzu ettiklerini, Türkiye'nin bunun için üzerine düşen yükümlükleri yerine getirdiğini dile getirdi.

Hasan Turan, Türkiye'nin iki ülke ile köklü ve tarihi ilişkilerinin olduğunu anımsatarak, "Savaşın hiçbir kazananının olmayacağını düşünüyoruz. Rusya'nın bir an önce bu savaşı durdurmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Rusya savaşıyla Batı dünyasının iki yüzlülüğünün görüldüğünü belirten Turan, "Filistin'in toprakları yıllardır işgal altında. Batı dünyasından hiçbir ses duyan var mı? Ukrayna'da öldürülen çocuklar çocuk da Filistin'de öldürülenler çocuk değil mi?" diye sordu.

Muhalefetin savaştan rant elde etmeye çalıştığını söyleyen Turan, "Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'li yetkililer sürekli Türkiye'yi suçluyorlar. Güvenlik toplantısı yaparsınız, 'niye toplandınız' derler. Yapmazsınız 'niye yapmadınız' derler. Her meseleden siyasal bir fayda elde edilemez. Ülkelerin milli güvenliğinin söz konusu olduğu dönemlerde o ülke haklarının, o ülke siyasi anlayışlarının, o ülkedeki bütün sosyal grupların bir ve beraber, dayanışma içerisinde olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay