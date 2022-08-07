AK Parti'den Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırısına çok sert tepki! 'Barbarlık'

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile bir televizyon kanalında çıkan tartışma sonucunda, gazeteci Latif Şimşek'in Enginyurt'un yanındaki kişi tarafından darbedilmesiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Sayın Latif Şimşek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu asla kabul edilemez bir barbarlık. Maalesef bizim tarihimizde görülmüş en ağır, vahim, barbarca eylem ve saldırılardan bir tanesi. Ne demek hem bir milletvekili sıfatını taşıyan birinin saldırması hem de daha sonra korumasına saldırtarak bir gazeteciye bu şekilde şiddet eyleminde bulunması bir barbarlıktan başka bir şey değil.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaretinin ardından belediye binası önünde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile bir televizyon kanalında çıkan tartışma sonucunda, gazeteci Latif Şimşek'in Enginyurt'un yanındaki kişi tarafından darbedilmesiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Çelik şunları kaydetti:

"Sayın Latif Şimşek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu asla kabul edilemez bir barbarlık. Maalesef bizim tarihimizde görülmüş en ağır, vahim, barbarca eylem ve saldırılardan bir tanesi. Bir tartışma programında ortam sertleşebilir, hoşumuza gitmeyen bir şey olabilir, cevabını verirsiniz. Olmadı, hiçbir şekilde parçası olmak istemediğiniz bir ortam çıkarsa da oradan ayrılırsınız.

"Barbarlıktan başka bir şey değil"

Ne demek hem bir milletvekili sıfatını taşıyan birinin saldırması hem de daha sonra korumasına saldırtarak bir gazeteciye bu şekilde şiddet eyleminde bulunması bir barbarlıktan başka bir şey değil. Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazeteci arkadaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Onun şahsında da tüm meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz ve bu barbarlığı lanetliyoruz."