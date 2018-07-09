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AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

Meclis'teki yemin töreni öncesi açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Şentop, bedelli askerlikle ilgili "Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir." ifadelerini kullandı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:13
AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM'deki Cumhurbaşkanlığı yemin töreni öncesi Habertürk'ün sorularını yanıtladı.

"BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ KANUNLAR YAPILMIŞ"

Mustafa Şentop, bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Şentop, "Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanun arasındaki ilişkileri belirledik. Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Bazı düzenlemeler yapılabilir" dedi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:13
  1. AK Parti
  2. Ankara
  3. Mustafa Şentop

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  • Aslan Aslan 1 sa önce
    İnşallah sayın başkanımıza ve milletimize yeni sistem hayırlı olsuneğer buzamanda ülkenin suanki durumunda bedelli askerliği yaparlarsa ricamız bu mümkün oluyorsa sözleşmeli 4/b imamlara adalet olsun için kadro talep ediyoruz Sayın baskanimizdan
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