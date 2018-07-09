AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM'deki Cumhurbaşkanlığı yemin töreni öncesi Habertürk'ün sorularını yanıtladı.

"BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ KANUNLAR YAPILMIŞ"

Mustafa Şentop, bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Şentop, "Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanun arasındaki ilişkileri belirledik. Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Bazı düzenlemeler yapılabilir" dedi.