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Gündem AK Parti'den Bayraktar Kızılelma açıklaması
Gündem

AK Parti'den Bayraktar Kızılelma açıklaması

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın vatan müdafaasında göklerdeki yerini aldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 17:04:00 -
AK Parti'den Bayraktar Kızılelma açıklaması

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın vatan müdafaasında göklerdeki yerini aldığını söyledi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır-Mardin kara yolunda polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırıya ilişkin, "Milletimizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın vatan müdafaasında göklerdeki yerini aldığını belirten Çakır, milli savunma sanayisinde gelinen noktanın tüm milleti gururlandırdığını söyledi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır, "İthal danışmanlar ile vizyonsuzluk toplantısı yapanlar, bakıp örnek alsınlar. Video konferansı üst düzey teknoloji sananlar, geldiğimiz noktayı anlayamazlar. Onların bu üst düzey teknolojilere de akılları ermez." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

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