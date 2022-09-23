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Siyaset AK Parti'den Bakan Yanık'a "LGBT" tepkisi!
Siyaset

AK Parti'den Bakan Yanık'a "LGBT" tepkisi!

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Hande Fırat'a konuşup, Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı isim kullanmadan eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 23:03:00 - 2022-09-23 23:09:23
AK Parti'den Bakan Yanık'a "LGBT" tepkisi!

 Yeniakit.com.tr 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen Büyük Aile Yürüyüşü'nü Hande Fırat'a değerlendirdi.

Bakan Yanık, LGBT dayatmasına yönelik protestoyu, "Yanlış, günah görebilirsiniz hatta aykırı bulabilirsiniz. Nefret söylemi, kime karşı olursa olsun kabul edilemez. Çünkü nefret söylemi ile yaşam hakkını engellersiniz." sözleri ile hedef aldı.

Bakan Yanık'ın sözleri kamuoyunda tepki ile karşılanırken, bir tepki de AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'dan geldi.

AK Partili Yılmaz, isim kullanmadan Bakan Yanık'ı eleştirdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

Aile onurumuzdur!

Ailenin korunmasını haykırmak “nefret” söylemi değildir. Dünyanın en onurlu haykırışıdır. Ülkemizin vicdanı 150 STK’nın bir araya gelerek onbinlerce anne, baba ve çocukların LGBT ahlaksızlığına karşı nesillerimizi koruma refleksi sadece alkışlanır.

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