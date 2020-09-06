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Siyaset AK Parti’den Bahçeli’nin idam çıkışına destek
Siyaset

AK Parti’den Bahçeli’nin idam çıkışına destek

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan idamın getirilmesine destek geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:29:00 -
AK Parti’den Bahçeli’nin idam çıkışına destek

Partisinin Denizli Bozkurt İlçesi 7. Olağan Kongresi’nde konuşan Özkan, şunları dile getirdi: “Milletimizin emri, siyasetimizin hedefi dir. Bu anlamda milletimizi üzen bizi üzmüştür. Kamuoyunda da bazı tartışmalar var. Ülkemizin birliğini, dirliğini, kardeşliğini tehdit eden, vatandaşlarımızın huzurunu bozan, toplumsal barışımızı tehdit eden, aile birliklerimizi tehdit eden, çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişmelerine engel olan bazı suçlarla ilgili idam cezası olsun mu olmasın mı? Evet biz size sorduğumuzda cevabını arıyoruz. Eğer bir suçu engellemek istiyorsanız caydırıcı olmak zorundasınız. Biz de bunun gereğini yapacağız. Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız. Uluslararası hukuk da buna saygı duymak zorunda.”

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