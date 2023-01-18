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Siyaset AK Parti'den art arda seçim tarihi açıklaması!
Siyaset

AK Parti'den art arda seçim tarihi açıklaması!

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 23:04:00 -
AK Parti'den art arda seçim tarihi açıklaması!

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözü de kararı da, geleceğini tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6’lı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir." ifadeleri ile seçim tarihini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini TBMM Genel Kurulu'nda değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti grup toplantısında bütün milletimize, 73 yıl sonra aynı tarihte yüzyılın seçimlerinin yapılacağı müjdesini ilan etti. Milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun. Cumhur İttifakı olarak milletimizin desteğini istirham ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "14 Mayıs, beyaz ihtilal, milletin söz sahibi olduğu gün. Yine 14 Mayıs, yeter, söz de karar da gelecek de milletin. Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için." ifadelerini kullandı.

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