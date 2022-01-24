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Gündem AK Parti'den Ankara Adliyesi önünde açıklama
Gündem

AK Parti'den Ankara Adliyesi önünde açıklama

Ankara Adalet Sarayı onünde açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Milli iradeye dil uzatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” diyerek Sedef Kabaş, CHP Milletvekili Engin Özkoç ve CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun çirkin ifadelerine karşı suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 15:41:00 -
AK Parti'den Ankara Adliyesi önünde açıklama

 YENİ AKİT  ANKARA 

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Sedef Kabaş, CHP Milletvekili Engin Özkoç ve CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına ilişkin çirkin ifadelerine karşı suç duyurusunda bulundu.

Remi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Milli iradenin temsilcisi Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Devletimizin en üst kurumu Cumhurbaşkanlığı makamına ahlak ve edepten yoksun bir şekilde dil uzatma cüretinde bulunan Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu’nun çirkin ifadelerine karşı suç duyurusunda bulunduk. Milli iradeyi hazmedemeyen, dili ve zihniyeti bozuk gözü dönmüş şahısları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bu tür hadsizliklere ve zavallılıklara karşı gereken cevabı vermeye devam edecek, milli iradeye dil uzatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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