AK Parti'den Ali Babacan'a tepki: Abdullah Gül’ü pazarlamaya çıkarması...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı adayı olarak istediğine yönelik söylemine Elitaş, “2018 yılında 13 Mayıs 2018 tarihinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin adayı oyarak gösterildiğinde kendi el yazısıyla yazdığı ismi var. ‘Bende Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olmasını istiyorum’ diyor. Diliyle ikrar etmiş, diliyle tasdik etmiş birini, o dönemde muhalefet partileri adına Abdullah Gül’ü pazarlamaya çıkarması, AK Parti’nin içinde uzun yıllar milletvekilliği yapmış, AK Parti’nin kendisine verdiği en üst düzey görevlerde hizmet etmiş birisinin böyle bir şeyin içinde bulunması çok üzücüdür. Bir AK Parti döneminde Cumhurbaşkanı olmuş birini muhalefet partilerine pazarlamadan hem de tam göbeğinde olması siyasi etik açısından görülmemiştir” dedi.

Elitaş, Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliği konusunda üyelik sayısı konusunda muhalefet partilerine teklif sunduklarını ve bunun cevabını beklediklerini kaydetti.