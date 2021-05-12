AK Parti'den Ali Babacan açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Ünal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Abdullah Gül hakkındaki itirafları için "Eğer tasarlanmış bir siyaset yapıyorsanız, gerçekliğe değil de kendi zihninizdeki tasarımlara uygun bir şekilde yapıyorsanız bir yerde bir şeyi unutursunuz. Cumhurbaşkanımızı, aday gösteren imzacılar arasında unutursunuz. Bunun açıklanacak ve izah edilecek bir tarafı yok. AK Parti'den istifa ederek giden kişi ve onurlu şekilde siyasetinizi sürdürecek şekilde kendinizi tasarlamışsınız ama bir unutkanlık her şeyi darmadağın etti" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir İşte Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

Yeni anayasa çalışmaları

Cumhurbaşkanımız bu konuda açık ve net olarak MHP'nin hazırladığı 100 maddelik anayasa taslağı sadece Cumhurbaşkanımıza teslim edildi. Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamada AK Parti'nin anayasa taslağının da hazırlanmakta olduğunu ve MHP ile beraber iki taslağın değerlendirileceğini ifade etti. Anayasa konusunda Türkiye ilk defa yeni anayasa hazırlık deneyimi yaşamıyor. Bu komisyon 61 maddeyi ortak kaleme almıştı. Siyasi partiler ortak karar alabiliyorlar demek ki..

Muhalefet de bir anayasa değişikliğinin ihtiyaç olduğunu görüyor. Bizim ortak hedefimiz cumhuriyetimizin 100. yılını yeni bir anayasa ile taçlandırmak. Darbe anayasası değişikliğe uğrasa da ruhunu korumakta. Güçlendirilişmiş parlamenter sistem ifadesinin yeterince açık ve samimi bulmuyorum. Çünkü 2007 yılında yapılan oylamayla yüzde 69,1 oyla millet cumhurbaşkanını ben seçeceğim dedi. Zaten parlamenter sistem kalmadı... Parlamenter sistemde cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmez. Güçlendirilmiş parlamenter sistem 2007'deki halk oylamasını yok mu sayacaklar? Yeni bir halk oylamasına mı gidecekler? Millet İttifakı bir güçlendirilmiş parlamenter sistemi karşı olmanın siyasal argümanı olarak kullanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendi ihtiyaçlarını sürekli güncelleyen bir sistem. Bunların hepsini masaya yatırıp değerlendireceğiz.

Ali Babacan'ın açıklamaları

Eğer siyaseti zihninizdeki tasarımlara dayalı yapıyorsanız, o tasarımlar bir yerde çöküverir. Eğer tasarlanmış bir siyaset yapıyorsanız, gerçekliğe değil de kendi zihninizdeki tasarımlara uygun bir şekilde yapıyorsanız bir yerde bir şeyi unutursunuz. Cumhurbaşkanımızı, aday gösteren imzacılar arasında unutursunuz. Bunun açıklanacak ve izah edilecek bir tarafı yok. AK Parti'den istifa ederek giden kişi ve onurlu şekilde siyasetinizi sürdürecek şekilde kendinizi tasarlamışsınız ama bir unutkanlık her şeyi darmadağın etti.