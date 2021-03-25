AK Parti'den ahlaksız protestoya tepki

Aileyi hedef alan İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini Antalya'da protesto eden CHP ve İP'in organizasyonunda, CHP'li bir şahıs üstünü çıkararak objektiflere poz verdi.

Büyük tepki çeken ahlaksızlığa AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan tepki geldi.

"Rezil görüntüler"

Özalan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"CHP ve İYİ Parti'nin Antalya'da organize ettiği eylemde rezil görüntüler ortaya çıktı. Dertleri, kadınlar veya kadın hakları değil. İstanbul Sözleşmesi'ni bahane ediyorlar. CHP ve İyi Parti, milletimizin değerlerine savaş açıyor. #SözleşmeBahane"

İşte o tweet: