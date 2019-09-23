AK Parti'den açıklama geldi! Af Yasası ne zaman çıkacak?

Mahkumlara af olarak kamuoyunda bilinen infaz düzenlemesi için AK Parti 'den bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İnfaz yasası yetişirse bu hafta içerisinde meclis başkanlığına sunacağız İnfaz yasası ile ilgili ayrı bir düzenleme olacak" dedi.

TBMM'de gündeme gelen çalışmanın af niteliğinde değil bir genişletilmiş şartlı salıverilme ve denetimli serbestlik modeli getireceği iddia ediliyor. Yapılan açıklamara göre yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.

Af Yasası-Ceza Düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.

Ceza İnfaz Düzenlemesi o suçları kapsamıyor

Çalışma bir genel af niteliğinde değil, şartlı salıverilme ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50'ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Çalışmada çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.

Gözler yargı reformunda

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtladı. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketine yönelik Gül, "belgedekilerin hepsinin bir pakette yer alacağı" algısının bulunduğunu belirtti.

Yaptırım süresi yüzde 66'dan yüzde 50'ye düşürülecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş parlamentonun açılması halinde yapılacak ilk görüşmelerden bir tanesinin ceza infaz yasası olacağını belirtmişti. Kurtulmuş, yaptırım süresinin yüzde 66'dan yüzde 50'ye düşmesinin beklendiğini işaret ederek bu uygulamaya göre cezasını dolduran mahkumların serbest bırakılacağını ancak taciz, tecavüz, istismar ve terör gibi suçların kapsam dışı bırakılacağını söyledi.

80 bin mahkuma tahliye kararı çıkabilir

Ceza infaz sistemindeki birçok değişikliğe ilişkin hükümlere de yer verileceği öne sürülen yargı paketinin Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklifin kanunlaşması halinde hakkında mahkumiyet kararı verilmiş 80 binden fazla tutuklunun serbest kalabileceği belirtiliyor.

FETÖ davalarındaki aksamalar

AK Partili isimlerin imzasıyla açılan teklifte beş yılın altında kesinleşmiş yargı kararlarının Yargıtay'ın temiz incelemesine açılması da bekleniyor. Mevcut sistemde beş yıla kadar hapis cezaları için yetkili kurum istinaf mahkemeleri. İstinaf Mahkemeleri'nin verdiği kararlar kesin kabul edilmekte ve Yargıtay'a gidilmemektedir. Kamuoyunda da istinaf mahkemeleri olarak bilinen Bölge Adliye Mahkemeleri'nde FETÖ davaları ile ilgili kararlarda yaşanan sorunların çözülmesi gerektiği aktarılıyor.

Tutukluluk süreleri

Yargı paketiyle tutukluluk sürelerinde de değişikliğe gidilecek. Bu bağlamda; terör ve toplu suçlarda iyi yıldan daha fazla tutukluluk kararı çıkarılamayacak. Ağır cezalarda bir yıl, Asliye Ceza Mahkemesi'nin çalışma alanına giren suçlardaysa tutukluluk süresi altı aydan daha fazla olamayacak. Tutukluluk süresi dolanlar hakkında kesinleşmiş yargı kararı verilmemesi halinde kanun çıkarılarak tutuksuz yargılanabilecek.

Kapsam dışı bırakılacak suçlar neler?

Af yasası; terör, tecavüz, kadın, çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. İnfaz rejimine göre adli suçlardaysa cezanın yüzde 66'sının yatılması hükmü yüzde 50 olarak değiştirilecek.

Çocuklu kadın hükümlüler

Cezaevinde çocuklu kadın hükümlülerin cezaları ev hapsine dönüştürülecek. 5'te 3 Formülü Uygulanacak mı? Ceza infaz düzenlemesine ilişkin bir diğer iddia ise infaz süresinin 3'te 2'den 5'te 3'e düşürülmesi yönünde. Yeni uygulamayla 20 yıl hapis cezası almış olan bir kişi 10 yıl cezaevinde bulunurken, 13 yıl 3 ay içeride yatmaya başlamıştı. Ancak iddiaya göre yeni uygulamayla 20 yıl hapis cezası almış bir kişi 12 yıl tutuklu bulunacak. Buna göre hükümlü 1 yıl 3 ay daha az cezaevinde yatacak.

"Genel Af" nedir?

Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor;

Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir.

Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür.

74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez.

Türkiye'de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir.

Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir.

Haklarında hüküm kesinleşip henüz infaza başlamayanların ilgili cezaları vermekten vazgeçilir. Hapishanede olanlar derhal serbest bırakılır ve genel af halinde adli sicil kayıtları silinir.

Rahşan Affı nedir?

Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000'de Rahşan Ecevit'in önerisiyle çıkartılmış, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasadır. Bu yasa kamuoyunda Rahşan Affı olarak biliniyor.

9 Aralık 2000'de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu'nda 3 gün sonra gibi bir kısa sürede bu yasa çıkartıldı. Cezaevlerinden yer kalmadığı için çıkartılan bu af yasasının ardında 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştür. Ancak bu sayı 3 yıl içinde 20 bin artarak 64 bine ulaşmıştır.