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Gündem AK Parti'den açıklama! '28 Şubat darbecileri aklanmadı, affedildi!'
Gündem

AK Parti'den açıklama! '28 Şubat darbecileri aklanmadı, affedildi!'

Yeniakit Publisher
2024-05-26 16:48:00 - 2024-05-26 17:02:45
AK Parti'den açıklama! '28 Şubat darbecileri aklanmadı, affedildi!'

AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'e konuştu.

Acet'in programına konuk olan Güler, 28 Şubat darbecilerinin tahliyesiyle ilgili soruya da cevap verdi.

'Aklanmış değiller'

"Cumhurbaşkanımızın bu konudaki görüşü takdire şayan. Burada tabi takdir cumhurbaşkanımıza ait." diyen Abdullah Güler, "Tamamen cumhurbaşkanımızın uygun görmesi ile bunlar hapisten çıktı. Aklanmış değiller. Bu kişiler tahliye olmuş olsalar bile bu cezadan bu suçtan kurtulamazlar. Ben o dönemlerde avukattım hatta asteğmendim. O dönemin şartlarını yaşadım." ifadelerini kullandı.

'Özür dileyip teşekkür etmeleri gerekiyor'

Güler sözlerine şöyle devam etti:

"Buradakiler mahkumiyetini kapalı cezaevinde geçirme imkanı kalmadığına dair rapor olmuş. Cumhurbaşkanımız da vicdanen onları tahliye etmelerini sağlamış. Bunların özür dilemeleri ve teşekkür etmeleri gerekiyordu. Ancak bunlar suçu kabul etmiyorlar. Niyetleri kötü olan, ülke toplumunun ne hale geldiğini bilmeyenler o dönemin şartlarında normal diyorlar. Utanmaları yok."

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Yorumlar

Darbeci lere hayır

Ben askerdeyken bu darbeci ler ozaman kudretli ordu komutanlarıydı. Çoğu insan ülkede başbakanın adını bilmez ken komutanlar bize bu darbeci soytarıların isimlerini ezberletiyorlardı.

Mucit

Sivas mağdurlarının da affedilmesi gerek
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