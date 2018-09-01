AK Parti’den ABD’ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD'nin Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılayan UNRWA'ya yardımları kesme kararına ilişkin ‘ABD’nin Filistinlilere yardımı kesme kararı olabilecek en kötü karardır. Vicdani ve siyasi meşruiyetten yoksun bir karardır. Bu karar işlerin daha da kötüleşmesi için atılan bir adımdır’ dedi.