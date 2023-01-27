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Siyaset AK Parti'den 6'lı Masa'ya tokat gibi sözler
Siyaset

AK Parti'den 6'lı Masa'ya tokat gibi sözler

6'lı Masa'ya tepki gösteren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Bir yıldır tek bir proje üretememiş, bir tane memleket hayrına işi hayata geçirememiş olanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye cüret ediyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 17:50:00 - 2023-01-27 17:51:18
AK Parti'den 6'lı Masa'ya tokat gibi sözler

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, partisinin il başkanlığında düzenlenen Halk Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, EYT düzenlemesinin Meclis'te imzaya açıldığını, imzaların tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığına sunulacağını belirtti.

Başörtüsü ile ilgili Anayasa değişikliği teklifinin komisyonda görüşüldüğünü hatırlatan Çalık, "Komisyondan çekilen muhalefetin Meclis Genel Kurulunda ne yapacağını hep birlikte izleyeceğiz. Yasa değişikliği yapmak isteyen, 'Bu konuda teklif verelim.' diyenlerin samimiyetini milletimiz bir kez daha TBMM Genel Kurulunda görecek inşallah." ifadelerini kullandı.

"Altın günü masası"

Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için 14 Mayıs'ta sandığa gidileceğini dile getiren Çalık, şöyle konuştu:

"Altılı altın günü masasının bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalara bakmanızı arzu ederim. Altılı masa kurulalı neredeyse bir sene oldu, herkes 'Altılı masa ne yapacak?' diye bekliyor. Ne yaptılar? 11 kez toplandılar, toplanıp dağıldılar, 348 gün toplandı altılı masa. Altılı masa, bir yıldır hiçbir gündem belirleyemeden, adaylarını belirleyemeden toplanıp dağıldı. 'Aday belirleme usulünü konuştuk.' dediler, her defasında kendi pozisyonları için oturup konuştuklarını hep beraber idrak ettik. 11 toplantının sonunda ne bir seçim beyannamesi ne bir aday ne bir vizyon ne ortak bir ülkü ne mukaddes bir ideal var. Bunların tek ortaklığı var: Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Biz buna altılı altın günü masası diyoruz.

Bir yıldır tek bir proje üretememiş, bir tane memleket hayrına işi hayata geçirememiş olanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye cüret ediyorlar. Seçim tarihi belli oldu, bunlardan ses çıkmadığına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına koyabilecekleri tek bir adam gibi bir adam da yok. Bu millet, 'Yeter, söz de karar da milletin!" diyecek, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçecek."

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