AK Parti'den 6'lı masaya 'Erdoğan' cevabı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, altılı masanın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinde adaylığının mümkün olmadığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, altılı masanın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde bir kez daha aday olmasının mümkün olmadığı ve Anayasa'ya aykırı olduğu"na yönelik iddiasına tepki gösterdi.

'Sonuç yine sıfır'

Altılı masanın 11 ayda 11'inci toplantısını yaptığını hatırlatan Turan, "Sonuç yine sıfır. Adayda uzlaşamayınca Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler. Oysa Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ikinci dönem için aday olduğunu, adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

'Siz adayınızı çıkarın'

Erdoğan'ın, 2028'de aday olmak istemesi durumunda Meclis kararına ihtiyaç olduğunu belirten Turan, "Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil. Bırakın bunları, ihtiyaçsa Yüksek Seçim Kurulu tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ aday çağrısında bulundu

Altılı masanın bu algı girişimine bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda masadaki isimlerin seçim yaklaştıkça korkmaya başladıklarının altını çizen Dağ, "Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. 'Erdoğan'ı yeneceğiz' dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizlikliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz. Anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin. Yine kazanacağız" sözlerini kaydetti.

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