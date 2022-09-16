AK Parti'den "6'lı Masa" açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin gündeminde ne varsa hem hükümetin hem de partinin gündeminde olduğunu söyledi.

Yazıcı, partisinin, Çayeli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, adım adım kararlı bir şekilde yürüyüşlerini sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel davetli olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde liderlerle bir araya geldiği fotoğraf karesine işaret eden Yazıcı, "Özbekistan'dan bir fotoğraf yansıdı. Fotoğraftaki duruşu, dikkat çekilen özellikler itibariyle tarihimizin şanını ve ecdadımızın güç ve kuvvetini bir kez daha gördük ve gurur duyduk. Bu liderlik Türkiye'nin çok büyük bir kazanımı." dedi.

Yazıcı, AK Parti iktidarının yaptığı hizmetlerin arkasında milletin olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman popülizm AK Parti'nin siyaset tarzı olmamıştır. Bütün bunlara rağmen yaşadığımız sorunlar var. Bunların başında enflasyon olarak nitelediğimiz hayatı pahalılığı geliyor. Hükümetimizin gözü bağlı değildir. Partimiz bu konuda dikkatini ve hassasiyetini kaybetmiş değil. Türkiye'nin gündeminde ne varsa hem hükümetin hem de partinin gündemindedir. Uyguladığımız politikalarla enflasyonun önce aşağıya dönüşünü ve sonra da azalışını Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakan arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi belli zaman diliminde gerçekleştireceğiz. Bir bakımdan enflasyonla bu şekilde mücadele ederken, üretimi, yatırımı arttırırken, ihracatımızı çoğaltıp cari açığı düşürmeye çalışırken, bir taraftan da dezavantajlı, hayat pahalılığı karşısında düşük gelirli kesimin hayat standardına destek anlamında iyileştirmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yılbaşında yeni bütçe yapılacak. O bütçeyle de bu perspektif doğrultusunda düzenlemeleri göreceksiniz."

Hayati Yazıcı, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı çıkaramamasını da eleştirerek, "Böyle önemli bir seçime doğru giderken, AK Parti'nin adayı ilan edilmiş iken karşımızda 6'lı masa diye kümelenmiş grubun henüz bir aday belirleyememiş olması... Bu kadar güçlü, karizmatik, müktesebatı yaptığımız icraatlarla refere edilmiş bir lider karşısına onunla yarışacak bir rakip çıkarmak kolay mı? Kolay bir iş olsa adamlar bir aday belirlerdi, kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.