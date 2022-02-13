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Siyaset AK Parti'den 6 genel başkana can alıcı soru
Siyaset

AK Parti'den 6 genel başkana can alıcı soru

Dün bir araya gelen 6 siyasi partinin genel başkanı bu güne kadar konuştukları parlamenter sistemle ilgili hiçbir açıklama yapmadan dağıldı. Görüşme sonrası can alıcı soruyu ise Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu sordu.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 15:19:00 - 2022-02-13 15:20:04

 YENİ AKİT/ ANKARA 

Dün bir araya gelen 6 siyasi partinin genel başkanı bu güne kadar konuştukları parlamenter sistemle ilgili hiçbir açıklama yapmadan dağıldı. Can alıcı soruyu Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu sordu.

İşte AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun o sorusu:

"Önerdiğiniz sistemde, devletimizi ve milletimizi temsil eden Cumhurbaşkanını doğrudan milletimiz mi yoksa Parlamento mu seçecek? Bu hususu açıklığa kavuşturmalısınız."

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