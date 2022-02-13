AK Parti'den 6 genel başkana can alıcı soru

YENİ AKİT/ ANKARA

Dün bir araya gelen 6 siyasi partinin genel başkanı bu güne kadar konuştukları parlamenter sistemle ilgili hiçbir açıklama yapmadan dağıldı. Can alıcı soruyu Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu sordu.

İşte AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun o sorusu:

"Önerdiğiniz sistemde, devletimizi ve milletimizi temsil eden Cumhurbaşkanını doğrudan milletimiz mi yoksa Parlamento mu seçecek? Bu hususu açıklığa kavuşturmalısınız."