AK Parti’den 50+1 açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı devam ederken basına açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Faruk Çelik'in ortaya attığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'Yüzde 50+1' zorunluluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik tartışmalarla ilgili, "AK Parti'nin gündeminde böyle bir şey yok. Bu bir yapboz tahtası değil. AK Parti millet iradesini en üstte tutan bir siyasettir. Baraj yüzde 50 oldu. Daha önce rahatlıkla iktidarı alabileceğimiz rakamlar dururken neden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçelim. Yüzde 50 barajı getirdiğinizde çok sayıda vatandaşı bir araya getireceğiniz bir siyaset geliştirmek zorundasınız. Vatandaş oyunu verdiği anda hükümetin nasıl kurulacağı belli" ifadelerini kullandı.

Faruk çelik ne demişti?

AK Parti'nin kurucularından ve önceki hükümetlerde bakanlık yapan Faruk Çelik, cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi önerisinde bulunmuş ve "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye'yi yorar" demişti.