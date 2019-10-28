AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Çelik, milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yaptı.

"Pozitif yaklaşıyoruz"

Çelik yaptığı açıklamada, ''3600 Ek Gösterge pozitif yaklaşıyoruz. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerimize bir düzenleme söz konusu. Ekonomik disiplin içerisinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler de gözetilerek yapılmasıdır. Bu şekilde bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması sayın bakan tarafından açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir, pozitif yaklaşım aynen sürmektedir'' ifadelerini kullandı.