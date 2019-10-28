  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergesine ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "3600 ek göstergeye pozitif yaklaşımımız sürüyor. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor. Zamanlamasını ilgili Bakan arkadaşımız açıklayacak" dedi.

2019-10-28 20:15:00 -
AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Çelik, milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yaptı. 

"Pozitif yaklaşıyoruz"

Çelik yaptığı açıklamada, ''3600 Ek Gösterge pozitif yaklaşıyoruz. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerimize bir düzenleme söz konusu. Ekonomik disiplin içerisinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler de gözetilerek yapılmasıdır. Bu şekilde bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması sayın bakan tarafından açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir, pozitif yaklaşım aynen sürmektedir'' ifadelerini kullandı.

 

16
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aliço

Pozitif yaklaşımınız birazda EYTliler için sürse ya...Nerdeeee! Ama Allah büyüktür bunu da UNUTMAYIN!
  • Yanıtla

Dallı

SANIRIM İKİ YILDIR TARTIŞILIYOR.ÜLKE KALKINMA PAYI İLE ADALET ORTALANACAK.ŞU ANDA OLSA BİLE YILLARCA YAPILAN ADALETSİZLİK NASIL TAMİR EDİLECEK.İNSANLARIN MESLEK EDİNMESİNİ SAĞLAYAN ÖĞRETMENLER BAKALIM MADE VE MANA OLARAK NE ZAMAN ELİT MESLEKLER ARASINA GİRECEK.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23