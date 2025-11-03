AK Parti'den 23. Yıl Paylaşımı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

AK Parti, 3 Kasım 2002 genel seçimleriyle iktidara gelişinin 23. yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yayımladığı özel bir video ile andı. Paylaşımda, insanlık ve Türkiye tarihinde dönüm noktası sayılan birçok olaya yer verilerek bu anlar “milat” olarak nitelendirildi.

Videoda yer alan görsellerde, havacılıkta yaşanan devrimler, internetin icadı, sinemanın sesle tanışması, Berlin Duvarı'nın yıkılması, uzay yolculukları, ilk kalp nakli ve benzeri küresel gelişmeler hatırlatıldı. Türkiye özelinde ise “bir milletin yeniden doğuşu” ifadesiyle Cumhuriyet sonrası yeniden inşa süreci ve toplumsal dönüşümler öne çıkarıldı.

YENİ TÜRKİYE MESAJI

Videonun sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bugünden sonra Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözleri yer aldı. Bu sözler, “Yeni Türkiye” döneminin başlangıç noktası olarak sunulurken, partinin iktidara gelişi bir milat olarak tanımlandı.

Paylaşımda, yorgunlukların son bulduğu, korkuların yerini cesarete bıraktığı, karamsarlığın yerine dirilişin geçtiği bir dönem başladığına vurgu yapıldı. “Yeni Türkiye” kavramı üzerinden bir zihinsel, yapısal ve siyasal dönüşümün altı çizildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN VURGULARI

Erdoğan’ın sesinden paylaşılan mesajda, AK Parti'nin 23 yıllık iktidarı boyunca ülkeye kazandırdığı yeniliklerin ve reformların, ülkenin kaderini değiştirdiği vurgulandı. “Milat” söylemiyle sadece siyasi değil, toplumsal ve kültürel bir dönüşüme de işaret edildi.

AK Parti’nin bu yıl dönümü paylaşımı, hem destekçilerinden hem de muhalif çevrelerden dikkat çeken yorumlar aldı.