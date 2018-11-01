Ak Parti'de yola devam edecek isimler belirlenmeye devam ediyor

AK Parti’de mahallî seçimler konusunda hummalı bir çalışma yürütülürken, adaylık sürecine ilişkin takvimin de önümüzdeki hafta başlaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut başkanlardan başlamak üzere adayların vakit kaybetmeden etap etap açıklanacağını söyledi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta Ankara’da yapılan ilçe başkanları toplantılarında, yerel seçim süreci masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bu toplantılarda, aday belirleme sürecinin hızlandırılacağı bilgisi verildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan “Mevcut belediye başkanları ile ilgili değerlendirmeler bitme noktasına geldi. Öncelikle kimlerle devam edeceğiz bunları belirleyeceğiz ve kamuoyuna açıklayacağız” dedi.

800 civarında belediye başkanı olan AK Parti’de, 3 dönemini dolduran belediye başkanı sayısı 79... Yapılan değerlendirmelerde üç dönemlikler de dâhil olmak üzere, az sayıda mevcut başkanın yeniden aday gösterileceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları, 3 dönemlik başkanlarla ilgili karar verilme sürecini “Bu kuralın istisnasız işletilmesi düşünülüyor. Özellikle küçük yerlerde öyle isimler var ki, bu ismi aday göstermezseniz, seçimi kaybetme ihtimali ortaya çıkıyor. Bu durumdaki isimlerle ilgili MKYK kararı ile istisna uygulanabilir” şeklinde açıkladı. Mevcut başkanlardan hangileri ile yola devam edileceğine, ayrıca çok sayıda anket, teşkilat görüşleri ve genel merkez tarafından oluşturulan heyetlerin yerinde tespitlerinden yola çıkılarak hazırlanan raporlara göre karar verilecek. Aday yapılmayacak belediye başkanları için ise kamuoyuna duyurulmadan önce bu durumları tebliğ edilecek ve aday olmayacaklarını kendilerinin açıklanması istenecek. AK Parti kaynakları “Bu yolla, başkanların hukuku da korunmuş olacak” dedi.