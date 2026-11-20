AK Parti Hatay İl Başkanı Dr. Mustafa Erdoğan, 19 Kasım itibarıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasının gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Erdoğan'ın ayrılığı sonrası gözler AK Parti Genel Merkezi'ne çevrildi. Yeni il başkanının belirlenmesi için yürütülen istişarelerde sona gelindiği öğrenildi.

İSTİFA GEREKÇESİNİ AÇIKLAMADI

Bir süredir AK Parti Hatay İl Başkanlığı görevini yürüten Dr. Mustafa Erdoğan, 19 Kasım itibarıyla görevinden ayrıldı. Erdoğan'ın istifa kararının arka planına ilişkin kamuoyuyla herhangi bir yazılı veya sözlü açıklama paylaşmaması dikkat çekti. Ayrılık kararı, parti teşkilatında ve yerel siyasette hareketliliğe neden oldu.

İKİ FARKLI İDDİA VAR

Mustafa Erdoğan'ın istifasının ardından iki farklı iddia gündeme geldi. İlk iddiaya göre Erdoğan'ın Hatay İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanabileceği öne sürülürken, bazı sosyal medya hesaplarında ise istifanın gerekçesinin Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen kumar görüntüleri olduğu ileri sürüldü.

YENİ İL BAŞKANI İÇİN İSTİŞARELERDE SONA GELİNDİ

Mustafa Erdoğan'ın istifasının ardından AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanlığı, Hatay'da göreve getirilecek yeni ismi belirlemek için çalışma başlattı. Genel Merkez yöneticilerinin il koordinatörleri, bölge milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde sona yaklaşıldı.