Sosyal medya hesabından sürücülere seslenen Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçeceklerin saat 17.00'den önce köprüleri geçmelerini istedi. Kuvvetli yağışın bu saatten sonra özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağını belirten Şen, akşam saatlerinde yaşanabilecek trafik ve hava koşullarına karşı tedbir çağrısı yaptı.

AKOM'DAN SAĞANAK VE CUMARTESİ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, 20 Kasım Cuma günü için yaptığı tahminlerde yağışların öğle saatlerinde başlayacağını bildirdi. Gün içinde 22 dereceye çıkması beklenen sıcaklığın akşam 16, gece ise 15 dereceye düşeceği kaydedilirken, akşam saatlerinden itibaren geceye kadar yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanakların görülebileceği aktarıldı. Gece saatlerinde durması beklenen yağışların 21 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren yeniden başlayacağı ve akşam saatlerine kadar yerel olarak şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği ifade edildi.

VALİLİKTEN SEL, YILDIRIM VE KUVVETLİ RÜZGAR İKAZI

İstanbul Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri doğrultusunda vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşamın ilk saatlerinden itibaren başta Boğaz çevresi olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli beklendiği vurgulanarak sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.