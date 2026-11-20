MEBİ'nin web arayüzü ve mobil uygulaması yenilendi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında öğrenci ve öğretmenlerin erişimine açılan MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu, kullanıcı geri bildirimleri ve gelişen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yenilendi.

Öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarını geliştirmelerini, bireysel hedeflerine uygun programlar oluşturmalarını ve akademik gelişimlerini takip etmelerini destekleyen platformun web arayüzü ve mobil uygulaması daha işlevsel ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturuldu.

Bu kapsamda öğrenciler, web ve mobil uygulama ana ekranlarını kendi ihtiyaçlarına göre düzenleyebilecek. Kullanım istatistikleri, duyurular, çalışma planları, yaklaşan deneme sınavları ve öğrenci notları gibi bölümler kişisel tercihlere göre sıralanabilecek.

YKS hazırlık ve ders ekranları sadeleştirilirken, konu anlatım videolarına not ekleme özelliği geliştirildi.

Öğrenciler, videoların belirli bölümlerine notlar alarak tekrar çalışmalarında bu notlardan yararlanabilecek. Mobil uygulamada günlük ve haftalık çalışma planları oluşturulabilecek; derslerin yanı sıra kişisel etkinlikler, hatırlatmalar ve deneme sınavları da bu planlara eklenebilecek.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ "KANKA" İLE KİŞİYE ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

MEBİ'nin yapay zekâ destekli öğrenci asistanı KANKA'nın özellikleri de geliştirildi. Öğrenciler, çalışmak istedikleri dersleri, uygun oldukları saatleri, zorlandıkları konuları ve hedef tarihlerini KANKA'ya bildirerek kendilerine özel haftalık çalışma planları oluşturabilecek. Bu planlara spor, kitap okuma ve hobi gibi etkinlikler de eklenebilecek.

Doğal dille arama özelliği sayesinde öğrenciler; ihtiyaç duydukları ders, konu, video ve testlere kendi ifadeleriyle ulaşabilecek.

KANKA, öğrencilerin deneme sınavı sonuçları ve öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirme yaparak günlük çalışma önerileri de sunabilecek. Haftalık değerlendirmelerle öğrencilerin çalışma sürelerini, alışkanlıklarını ve hedeflerine yönelik ilerlemelerini takip etmeleri desteklenecek.

İNTENET OLMADAN DERS ÇALIŞMA VE DİJİTAL NOT DEFTERİ İMKANI

MEBİ'nin çevrim dışı kullanım özelliği geliştirilerek öğrencilerin internet bağlantısı bulunmayan ortamlarda da çalışmalarını sürdürebilmelerine imkan sağlandı. Öğrenciler, uygun içerikleri önceden mobil cihazlarına indirerek internet bağlantısı olmadan kullanabilecek.

Platforma eklenen Not Defteri modülüyle öğrenciler, ders notlarını tek bir yerde toplayabilecek ve farklı cihazlardan bu notlara erişebilecek.

ERİŞİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLDİ

Farklı ihtiyaçlara sahip öğrencilerin platformdan daha kolay yararlanabilmeleri amacıyla erişilebilirlik seçenekleri genişletildi.

Açık ve koyu görünüm, yüksek kontrast, renk körlüğüne yönelik seçenekler, yazı tipi ve boyutu ayarları ile disleksi dostu görünüm özellikleri geliştirildi. Az gören ve görmeyen öğrenciler için ekran okuyucu uyumluluğu ve klavyeyle kullanım imkanları da güçlendirildi.

Ayrıca yenilenen web arayüzü ve mobil uygulama, öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla test edildi. Kullanıcıların görüş ve önerileri doğrultusunda tasarım ve işlevlerde iyileştirmeler yapıldı. Testlere katılan görme engelli iki öğretmenin deneyimleri de erişilebilirlik çalışmalarına katkı sağladı.

KULLANICI SAYISI 8 MİLYONU AŞTI

MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu, 2 milyon 735 bine yakın ortaokul ve 3 milyon 446 bine yakın lise öğrencisi olmak üzere toplam 6 milyon 180 bin 723 öğrenciye ulaştı.

Platformun toplam kullanıcı sayısı, 882 bin 699 öğretmen ve 1 milyon 123 bin 731 veliyle birlikte 8 milyon 187 bin 153'e yükseldi.

Öğrencilerin bugüne kadar 704 milyon 787 bin 662 soru çözdüğü platformun mobil uygulaması ise toplam 6 milyon 661 bin 887 kez indirildi.

Yenilenen MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu'na "mebi.eba.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.